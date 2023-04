La pression des investisseurs s'accroît en vue d'un remaniement de Seven & i, y compris d'une scission de 7-Eleven

Les conglomérats sont proposés en abondance aux investisseurs activistes au Japon, qui est devenu l'une des destinations les plus populaires au monde pour ceux qui recherchent des cibles à fort potentiel de changement.

"Nous pensons que la société devrait se séparer de 7-Eleven et que cela pourrait aider à combler la décote de la valorisation", a déclaré à Reuters Ben Herrick, gestionnaire de portefeuille associé d'Artisan Partners.

Herrick travaille avec l'International Value Team de la société d'investissement américaine, qui possède des actions Seven & i depuis 2019 et détient actuellement environ 1% de la société japonaise, qui est évaluée à 38 milliards de dollars.

Il s'est exprimé quelques jours après que la société d'investissement américaine ValueAct a poussé Seven & i, le plus grand exploitant de magasins de proximité au monde, à expliquer sa stratégie d'entreprise et à répondre aux questions

lors de la publication de ses résultats le 6 avril.

Les investisseurs, dont Artisan Partners, ValueAct et un investisseur institutionnel national contacté par Reuters qui n'est pas autorisé à faire connaître son point de vue publiquement, attribuent la stagnation du cours de l'action Seven & i à l'attachement de la direction à la structure d'un conglomérat.

Ils veulent de nouveaux administrateurs qui puissent tenir la direction pour responsable de l'absence de proposition de scission ou même de vente de l'ensemble de la société, ont-ils déclaré.

PROPOSITION DE SCISSION

Il y a trois mois, ValueAct a proposé une scission en franchise d'impôt de 7-Eleven, via une cotation à la bourse de Tokyo dans un délai d'environ un an. Elle estimait que, sur une période de 10 ans, une scission à 100 % de 7-Eleven se traduirait par une valeur actionnariale supérieure de 80 % au maintien de la structure actuelle du conglomérat.

Le mois dernier, Seven & i a annoncé les résultats d'un examen stratégique et a déclaré qu'elle fermerait 14 supermarchés Ito-Yokado supplémentaires au Japon et qu'elle se retirerait complètement de ses activités dans le secteur de l'habillement. Ses actions ont chuté de plus de 10 % depuis cette annonce.

Pour certains investisseurs, la révision n'est pas allée assez loin. Ils ont déclaré à Reuters qu'il n'y avait pas de justification financière pour les synergies que la société cite comme raisons de maintenir ses activités ensemble.

Un investisseur a déclaré que 7-Eleven, le joyau de la couronne de la société, cesserait de briller à moins d'être séparé. Un autre investisseur, qui n'a pas souhaité être identifié, a déclaré à Reuters que la question de savoir si une scission était la meilleure option faisait l'objet d'un débat.

Un représentant de Seven & i s'est refusé à tout commentaire.

Certains investisseurs ont également demandé à la direction d'envisager la vente de l'ensemble de la société, à un prix approprié, afin de permettre à d'autres de démanteler l'entreprise.

Les investisseurs, dont Artisan Partners, qui critiquent la direction de l'entreprise depuis des années, ont déclaré qu'ils voulaient du sang neuf dans la salle du conseil d'administration.

ValueAct a proposé quatre candidats au poste d'administrateur pour remplacer les quatre membres sortants du conseil d'administration de 14 membres lors de l'assemblée annuelle de mai. Selon une source, le président de Seven & i, Ryuichi Isaka, est l'un des membres du conseil d'administration que ValueAct souhaite remplacer.

Cela marque un changement de tactique de la part de ValueAct, dirigée par Mason Morfit, qui cherche souvent à obtenir des changements sans être sous les feux de la rampe. Il siège au conseil d'administration de deux autres entreprises japonaises, Olympus et JSR Corp.