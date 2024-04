Seven & i Holdings Co., Ltd. est spécialisé dans la grande distribution. La CA par type de magasins se répartit comme suit : - magasins de proximité (58,4%) : exploitation, à fin février 2021, de 31 586 magasins (dont 21 702 implantés au Japon) sous l'enseigne Seven-Eleven ; - supermarchés et magasins spécialisés (31,3%) : détention de 1 339 magasins notamment sous les enseignes Seven & i Food Systems (614), York-Benimaru (235), Ito-Yokado (132), The Loft (131), Akachan Honpo (117) et York (100) ; - grands magasins (7,3%) : détention de 10 magasins sous l'enseigne Sogo & Seibu ; - autres (0,1%). Le solde du CA (2,9%) concerne notamment les prestations de services financiers et les prestations de restauration. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (59,6%), Amérique du Nord (38,7%) et autres (1,7%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire