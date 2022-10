Le propriétaire d'Uniqlo s'apprête à réaliser un bénéfice annuel record, mais tous les regards se tournent vers la Chine.

La société, le plus grand détaillant du Japon, a enregistré de bonnes performances en Amérique du Nord et en Europe au cours des trois premiers trimestres de l'exercice fiscal qui s'est terminé en août, mais les investisseurs chercheront des signes de reprise en Chine, son plus grand marché étranger avec près de 900 magasins.

Le bénéfice d'exploitation pour l'exercice fiscal devrait augmenter de près de 17 % pour atteindre 291 milliards de yens (1,99 milliard de dollars), selon une moyenne de 12 estimations d'analystes de Refinitiv. Fast Retailing a prévu 290 milliards de yens.

Cela dépasserait le précédent record de bénéfice de 263 milliards de yens pour l'exercice clos en août 2019.

Pour le quatrième trimestre, les analystes prévoient une baisse de 7 % du bénéfice.

L'entreprise, fondée par l'homme le plus riche du Japon, Tadashi Yanai, est un baromètre pour les détaillants mondiaux opérant en Chine, la deuxième plus grande économie du monde, mais où les ventes et les bénéfices ont souffert des mesures de contrôle strictes du COVID-19.

Face à l'effondrement de ses activités en Chine, Fast Retailing a mis l'accent sur l'Amérique du Nord et prévoit de réaliser un bénéfice annuel dans la région pour la première fois cette année.

Mais même aux États-Unis et en Europe, les gens évitent d'acheter des vêtements, ce qui nuit aux ventes de sociétés telles que H&M et incite les détaillants à baisser les prix pour écouler les stocks.

"La Chine ne répond continuellement pas aux attentes de la société et les seuls facteurs qui empêchent le cours de l'action Uniqlo de s'effondrer sont la croissance en Amérique du Nord et la dépréciation du yen", a écrit Oshadhi Kumarasiri, analyste de LightStream Research, dans un rapport sur la plateforme Smartkarma.

"Ceux-ci aussi sont désormais menacés, avec une récession imminente et les hausses de taux de la Fed qui ne parviennent pas à juguler l'inflation", a-t-il ajouté.

Mercredi, le yen a atteint son plus bas niveau en 24 ans par rapport au dollar. Les actions de Fast Retailing sont en hausse de 18% en 2022, contre une baisse de 8,5% de l'indice de référence Nikkei.

Yanai, qui a fondé la société et en détenait environ 21 % en février, et sa famille avaient une valeur nette de 23,6 milliards de dollars en mai, selon Forbes.

Seven & I Holdings, un autre détaillant japonais ayant une grande empreinte aux États-Unis, a augmenté ses prévisions de bénéfices pour l'année entière la semaine dernière, citant la faiblesse du yen et les fortes ventes de carburant dans ses magasins de proximité en Amérique du Nord.

(1 $ = 146,3100 yens)