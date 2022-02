ValueAct pousse Seven & i à se concentrer sur la présentation de 7-Eleven.

La société d'investissement américaine ValueAct, qui exhorte depuis des mois le conseil d'administration de la société japonaise à prendre des mesures plus audacieuses, a rendu sa proposition publique mardi, alors que les investisseurs sont de plus en plus frustrés par la faiblesse du cours de l'action de la société.

ValueAct affirme que si Seven & i se concentre sur 7-Eleven, elle pourrait devenir un champion mondial dans un secteur en pleine croissance, et prévient que si son attention reste "dispersée", ses résultats seront mauvais pour de nombreux actionnaires.

ValueAct, qui détient une participation de 4,4% dans Seven & i, a déclaré qu'elle rendait sa présentation publique, une démarche rare pour la société d'investissement, car les réponses de la direction à ses discussions privées ont été "indécises, peu claires et insatisfaisantes".

Le mois dernier, ValueAct a déclaré publiquement pour la première fois que Seven & i devrait explorer des alternatives stratégiques et a ajouté une certaine pression à sa demande en disant qu'elle voulait une réponse publique à ses demandes rapidement. Elle a également demandé à la société de contacter les 30 premiers actionnaires et d'écouter leurs points de vue.

ValueAct a déclaré qu'elle fait partie d'un certain nombre de sociétés d'investissement, dont Third Point, Third Avenue Management et Artisan Partners, qui ont essayé d'obtenir des changements chez Seven & i et ont reçu des réponses insatisfaisantes.

Depuis 2007, le cours de l'action de Seven & i a été le plus faible, avec un rendement de seulement 4,6 %, comparé à des concurrents comme Alimentation Couche-Tard, qui a été le leader dans ce domaine, avec un gain de 18,5 %.

ValueAct a averti que la concurrence s'intensifie de jour en jour et que de nombreux concurrents, dont Amazon.com et DoorDash, accélèrent leurs projets de vente de snacks et de produits d'épicerie dans les magasins de proximité.

"Il est urgent de se concentrer pour s'assurer que 7-Eleven puisse gagner dans les décennies à venir", indique la présentation de ValueAct.