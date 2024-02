Seven West Media Limited est une société de médias intégrée basée en Australie, présente dans la production de contenu pour la télévision, l'édition et le numérique. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir la télévision, l'Ouest et d'autres activités et nouvelles entreprises. Le secteur de la télévision est engagé dans la production et l'exploitation de programmes et de stations de télévision commerciale, ainsi que dans la distribution de contenus de programmation sur différentes plateformes en Australie et dans le monde entier. Le secteur Ouest se consacre à la publication de journaux et d'encarts publicitaires en Australie-Occidentale et comprend Colourpress, la publication numérique, West Australian Publishers et Community Newspaper Group. Le segment "Other Business and New Ventures" est constitué de sociétés mises en équivalence et d'investissements dans d'autres entreprises. Ses activités dans le domaine des médias comprennent Seven Network et ses chaînes affiliées. Elle exploite diverses marques, telles que Big Brother, Big Brother, SAS Australia, Farmer Wants a Wife, 7NEWS et Sunrise.

Secteur Diffusion