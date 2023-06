Le bénéfice annuel de Severfield augmente grâce à un chiffre d'affaires record ; les perspectives sont favorables

(Alliance News) - Severfield PLC a annoncé mercredi une croissance à deux chiffres de son bénéfice annuel et de son chiffre d'affaires, grâce à une activité accrue.

Le groupe de construction métallique basé dans le North Yorkshire, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 25 mars a augmenté de 29 % pour atteindre 27,1 millions de livres sterling, contre 21,0 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 491,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 22 % par rapport aux 403,6 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Cette hausse est due à l'activité accrue de la coentreprise indienne JSSL, qui a enregistré une production record de 100 000 tonnes.

Severfield a recommandé un dividende final de 2,1 pence par action, en hausse de 11 % par rapport à 1,9 pence par action l'année précédente. Il en résulte un dividende total de 3,4 pence par action, en hausse de 9,8 % par rapport aux 3,1 pence de l'exercice 2022.

En ce qui concerne l'avenir, Severfield a déclaré que les opportunités de pipeline au Royaume-Uni et en Europe "continuent d'avoir des perspectives favorables". La société a ajouté que sa récente acquisition de Voortman Steel Construction Holding BV, qu'elle a achetée pour 24 millions d'euros, est en bonne voie pour augmenter les bénéfices en 2024. Malgré la baisse de l'inflation, Severfield reste "attentive" au contexte macroéconomique.

Le président-directeur général, Alan Dunsmore, a déclaré : "Nous avons enregistré un chiffre d'affaires record : " Nous avons enregistré un chiffre d'affaires record, dégagé des bénéfices sous-jacents supérieurs aux attentes et décroché une valeur importante de nouveaux travaux de grande qualité dans toutes nos zones géographiques. Cela démontre le succès de notre stratégie de diversification des secteurs et des zones géographiques que nous desservons, reflète la qualité de nos opérations et témoigne du talent et de l'engagement de notre personnel."

Les actions de Severfield étaient en hausse de 9,7 % à 67,12 pence chacune à Londres mercredi matin.

