Severfield plc est une entreprise de construction métallique basée au Royaume-Uni. La société opère principalement au Royaume-Uni, en Europe et en Inde. Elle propose divers produits, tels que Severstor, Rotoflo, Siloflo, Bin Activator, Seversafe, Fabsec et Processing. Elle propose également divers services, tels que la conception, la fabrication, la fabrication, la livraison, la construction et la gestion de projet. Ses projets comprennent les stades et les loisirs, les infrastructures de transport, les projets commerciaux, les projets industriels et les projets dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ses projets de stades et de loisirs comprennent la Fulham FC Riverside Stand, le Tottenham Hotspur Stadium, le Wimbledon No.1 Court, le V&A Dundee et d'autres. Ses projets d'infrastructure de transport comprennent Ordsall Chord, Ely Southern Bypass et Manchester Airport Multi-Storey Car Park. Ses projets commerciaux comprennent 22 Bishopsgate, The Shard et Arbor Bankside Yards. Ses projets industriels comprennent le centre de distribution BRS2, le centre de distribution régional de Luton et le centre de distribution régional de Stafford.

Secteur Construction et ingénierie