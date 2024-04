(Alliance News) - Severfield PLC a annoncé mercredi son intention de lancer un programme de rachat d'actions alors qu'elle continue de voir de grandes opportunités de projets.

Elle a nommé un nouveau président qui prendra ses fonctions à la fin du mois de juillet.

Le groupe de charpentes métalliques basé dans le North Yorkshire, en Angleterre, a déclaré avoir réalisé de bons progrès au cours du second semestre de son exercice financier qui s'est achevé le 30 mars.

Sur la base de ces progrès, la société a déclaré qu'elle avait l'intention de lancer un programme de rachat d'actions de 10 millions de livres sterling afin de restituer le capital excédentaire aux actionnaires et de réduire son capital social.

Severfield prévoit de présenter des résultats annuels légèrement supérieurs à ses propres prévisions. Dans son dernier rapport sur les résultats financiers, publié en novembre pour le premier semestre clos le 23 septembre, la société avait déclaré que les conditions du marché au Royaume-Uni et en Europe restaient difficiles, tandis que ses activités en Inde étaient bien positionnées pour tirer parti d'importantes possibilités de croissance.

La société a déclaré mercredi : "Nous continuons à voir de grandes opportunités de projets dans notre division commerciale et industrielle et dans notre division nucléaire et infrastructure, au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Irlande. Il s'agit notamment de projets en faveur d'une économie à faible émission de carbone, tels que des usines de batteries, des bâtiments à haut rendement énergétique, des installations de production d'énergie renouvelable et des projets d'éoliennes en mer."

Plus loin, il est dit : "Dans notre division Solutions modulaires, nous avons continué à nous concentrer sur la croissance de nos gammes de produits Severstor, qui génèrent des marges plus élevées, et sur le développement de notre réserve croissante d'opportunités, y compris dans des domaines de croissance tels que l'énergie renouvelable et le stockage de données."

Severfield a ajouté : "Le groupe est performant, les perspectives sont positives et nos entreprises sont bien positionnées sur des marchés offrant d'excellentes opportunités de croissance à long terme. Bien qu'il subsiste une certaine incertitude dans l'économie en général, nous constatons une amélioration des conditions du marché qui, associée à nos carnets de commandes de haute qualité, à nos activités diversifiées et à nos capacités de livraison opérationnelle, nous rend confiants pour l'année à venir."

La société a indiqué qu'elle avait nommé Charlie Cornish au poste de président du conseil d'administration. Il rejoindra le conseil d'administration le 1er mai et en prendra la présidence après l'assemblée générale annuelle du 30 juillet. M. Cornish est actuellement président de Manchester Airport Holdings Ltd, de Core Highways Group Ltd et d'Ipsum Group Ltd.

Les actions de Severfield ont augmenté de 15% à 62,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

