L'accord avec Severn Trent évalué par la CMA ; Coca-Cola HBC achète

(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à baisser ce lundi, avant de nouvelles décisions des banques centrales, tandis qu'une réunion entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue chinois a remis les relations entre les deux nations sous les feux de la rampe.

"Avec certains marchés américains fermés pour la fête du 19 juin, la session européenne d'aujourd'hui devrait être calme, avec une ouverture légèrement négative après que les marchés américains aient terminé la fin d'une semaine positive, avec leur première baisse quotidienne en six jours", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La livre était sur le devant de la scène avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi, Threadneedle Street s'attendant à une hausse de 25 points de base. Des données sur l'inflation britannique seront publiées mercredi, avant la décision de la BoE.

La Banque populaire de Chine prendra également ses décisions en matière de taux d'intérêt mardi, et la Banque nationale suisse jeudi.

Entre-temps, le secrétaire d'État américain Blinken a rencontré son homologue chinois Qin Gang au début de son voyage de deux jours à Pékin, une visite visant à reconstruire les relations qui se dégradent entre les deux plus grandes économies du monde.

Une série de réunions avec des représentants gouvernementaux de haut rang sont prévues avant que M. Blinken - le plus haut fonctionnaire américain à se rendre en Chine depuis des années - ne quitte le pays lundi. On ne sait pas encore s'il rencontrera le dirigeant chinois Xi Jinping.

Au Royaume-Uni, les prix de l'immobilier ont légèrement baissé en juin, selon Rightmove. En ce qui concerne les entreprises, AstraZeneca envisagerait de se séparer de ses activités chinoises. L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré qu'elle surveillait l'acquisition par Severn Trent d'un exploitant d'usine de digestion anaérobie de déchets alimentaires.

FTSE 100 : en baisse de 34,0 points, soit 0,4 %, à 7 608,72

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 19 815,13

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,9% à 33 400,47

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 294,90

DJIA : clôture en baisse de 108,94 points, 0,3%, à 34 299,12

S&P 500 : clôture en baisse de 0,4% à 4 409,59

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,7% à 13 689,57

EUR : en hausse à 1,0941 USD (1,0926 USD)

GBP : hausse à 1,2825 USD (1,2819 USD)

USD : hausse à JPY141,63 (JPY141,59)

OR : baisse à 1 955,50 USD l'once (1 960,83 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 75,45 USD le baril (75,62 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

Fête du 19 juin aux Etats-Unis. Marchés financiers fermés.

11:00 BST Exportations et importations de biens en Irlande

Les députés britanniques votent lundi sur un rapport accablant selon lequel l'ex-premier ministre Boris Johnson a délibérément menti au parlement au sujet de soirées à huis clos, dans ce que le gouvernement espère être le dernier chapitre du scandale "Partygate". Le vote parlementaire a lieu le jour du 59e anniversaire de Boris Johnson, alors que l'ancien dirigeant, blessé, réfléchit à la suite de son parcours, ses alliés lui prédisant un futur retour dans la mêlée électorale. Il intervient également à un moment où le gouvernement conservateur de Rishi Sunak est confronté à des problèmes politiques croissants, alors que l'inflation obstinément élevée et la hausse constante des taux d'intérêt infligent des souffrances économiques aux électeurs.

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont subi une baisse marginale ce mois-ci, la première baisse en juin depuis 2017, selon un tracker de Rightmove. Les prix moyens demandés par les nouveaux vendeurs ont diminué de seulement 82 GBP en juin, passant de 372 894 GBP à 372 812 GBP. Les prix avaient augmenté de 1,8 % en mai par rapport à avril. Bien que fractionnée, la baisse de juin est la première baisse mensuelle des prix demandés cette année. Il s'agit de la première baisse des prix des logements en juin depuis 2017. Les perspectives pour les prix de l'immobilier ne sont pas non plus brillantes, prédit Rightmove. Le portail immobilier s'attend à ce que les prix demandés baissent la plupart des mois pour le reste de l'année, conformément aux tendances saisonnières. Rightmove prévoit toujours que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni diminueront de 2 % sur l'ensemble de l'année 2023. Les taux hypothécaires ont augmenté récemment, bien que Rightmove ait noté que la demande des acheteurs n'a pas été affectée. Au cours des deux dernières semaines, la demande était supérieure de 6 % à celle de l'année 2019 avant la pandémie.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Redburn fait passer Entain de "neutre" à "achat".

HSBC relève Fevertree Drinks à 'acheter' - objectif de prix 1 600 pence

Deutsche Bank réduit l'objectif de cours d'Asos à 485 (725) pence - 'hold' (conserver)

ENTREPRISES - FTSE 100

AstraZeneca a ébauché des plans pour séparer ses activités en Chine dans un contexte de tensions géopolitiques, a rapporté le Financial Times. La société cherche à se protéger des tensions qui couvent entre la Chine, deuxième économie mondiale, et l'Occident. Le FT, citant des personnes familières avec le dossier, rapporte que le laboratoire pharmaceutique basé à Cambridge, en Angleterre, a commencé à discuter de l'idée avec des banquiers "il y a plusieurs mois". Elle fait partie d'un nombre croissant de multinationales qui envisagent désormais cette option, ajoute le FT. Selon les sources du FT, il se peut qu'il n'y ait finalement pas de déménagement, bien qu'une cotation à Shanghai soit également possible. Le marché chinois est attrayant pour les entreprises pharmaceutiques, car la population du pays est vieillissante et le gouvernement chinois accélère le processus de réglementation des médicaments innovants.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority) a déclaré qu'elle examinait l'acquisition d'Andigestion par Severn Trent pour voir si elle réduirait la concurrence sur le marché britannique. En février, la compagnie des eaux avait annoncé l'acquisition par son unité d'énergie verte d'Andigestion, qui exploite deux usines de digestion anaérobie de déchets alimentaires dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'achat ajoute 45 gigawattheures par an à sa production d'énergie. "Pour l'aider dans son évaluation, la CMA invite toute partie intéressée à lui faire part de ses commentaires sur la transaction", a déclaré le régulateur.

Coca-Cola HBC a annoncé qu'elle allait acquérir Brown-Forman Finland, qui possède la marque de vodka Finlandia, auprès de la filiale néerlandaise de Brown-Forman. Elle paiera 220 millions d'USD et prévoit de finaliser l'acquisition au cours du second semestre. Elle est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. "Ayant été associés à la distribution de Finlandia pendant 17 ans sur plusieurs marchés, nous sommes enthousiasmés par cette opportunité unique et pertinente au niveau régional qui soutiendra l'accélération de nos activités sur place sur un plus grand nombre de nos marchés", a déclaré le directeur général Zoran Bogdanovic.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fournisseur de services informatiques Kainos a déclaré que son PDG depuis 22 ans, Brendan Mooney, achèvera son mandat à la fin du mois de septembre, et que Russell Sloan, directeur des services numériques, le remplacera. Brendan Mooney restera "activement engagé" dans l'entreprise jusqu'en juin prochain, afin d'assurer une transition ordonnée. "Brendan et Russell ont travaillé en étroite collaboration pendant de nombreuses années et aujourd'hui, nous officialisons la dernière étape de notre processus de succession de quatre ans", a déclaré Tom Burnet, président du conseil d'administration.

RHI Magnesita a reçu une proposition partielle en numéraire pour 30 % de ses actions de la part d'Ignite Luxembourg Holdings, une société gérée indirectement par Rhone Holdings VI. Rhone propose désormais 28,50 GBP par action pour 29,9 % de la société. Fin mai, Rhone a tenté d'acquérir une participation de 20 % dans le fournisseur de produits réfractaires basé à Vienne, également à 28,50 GBP par action. En temps utile, il avait déclaré qu'il se réservait le droit d'augmenter la taille de sa proposition jusqu'à 29,9 %. RHI Magnesita avait déclaré en mai que son conseil d'administration "examinait sa réponse à l'offre partielle et qu'une nouvelle annonce serait faite en temps voulu".

AUTRES SOCIÉTÉS

L'entreprise de sciences de la vie Avacta Group a démenti les rapports des médias sur les plans d'une levée de fonds imminente. "La société étudie régulièrement les possibilités de financement, qu'elles soient ou non dilutives, afin de s'assurer que ses activités commerciales restent bien financées et que les intérêts de ses parties prenantes sont préservés", a expliqué la société. Avacta a déclaré que tout en "[maintenant] un dialogue" avec les actionnaires et les investisseurs actuels, "aucune levée de fonds n'est imminente". Elle disposait d'une trésorerie de 27 millions de livres sterling à la fin du mois de mai et s'attend à un "flux de nouvelles important" dans les mois à venir dans l'ensemble de l'entreprise.

