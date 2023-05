L'autorité de régulation britannique enquête sur les fuites de Pennon's South West Water

L'attention politique et réglementaire portée aux compagnies des eaux britanniques s'est intensifiée au cours de l'année écoulée, parallèlement à la colère du public concernant l'état des infrastructures et le déversement d'eaux usées brutes.

Le mois dernier, South West Water a été condamnée à une amende de 2,1 millions de livres (2,65 millions de dollars) par l'Agence britannique de l'environnement pour des infractions en matière de pollution commises dans le Devon et les Cornouailles sur une période de quatre ans.

L'enquête annoncée mardi portait sur l'exactitude des informations communiquées par South West Water concernant ses performances en matière de fuites et de consommation par habitant, a déclaré l'Ofwat.

"Nous nous sommes engagés à demander aux entreprises de rendre compte de leurs performances et de partager des données en temps utile, précises et complètes avec nous et leurs clients", a déclaré David Black, directeur général d'Ofwat, dans un communiqué.

La société mère Pennon a déclaré qu'elle travaillerait "de manière ouverte et constructive" avec l'Ofwat pour se conformer à la notification de l'autorité de régulation à South West Water dans le cadre de l'enquête.

Ofwat, qui supervise le secteur privatisé de l'eau et de l'assainissement en Angleterre et au Pays de Galles, fixe des objectifs de performance en matière de fuites et de consommation par habitant pour les entreprises, qui sont évaluées chaque année et récompensées ou pénalisées en fonction de leurs performances.

Les actions de Pennon Group étaient en baisse de plus de 3 % dans les premiers échanges. D'autres entreprises du secteur de l'eau, Severn Trent et United Utilities, cotées à Londres, ont également chuté.

Pennon devrait présenter ses résultats le 1er juin et les analystes de Credit Suisse ont déclaré dans une note que la présentation de la société aux investisseurs la semaine prochaine serait "la plus critique que l'équipe de direction actuelle ait entreprise jusqu'à présent".

South West Water fournit des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à une population d'environ 1,7 million d'habitants en Cornouailles, dans le Devon et dans certaines parties du Somerset et du Dorset.

Elle fournit également des services dans les régions de Bournemouth Water et de Bristol Water, selon son site web.

(1 $ = 0,7923 livre)