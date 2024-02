La société britannique de distribution d'eau United Utilities a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à une baisse des primes annuelles accordées par l'autorité de régulation Ofwat en cas de dépassement des objectifs de service, le temps orageux en Angleterre ayant entravé ses performances.

La société s'attend désormais à des primes de résultats (ODI), qui se réfèrent aux récompenses pour avoir dépassé les objectifs de performance engagés, de 40 millions de livres (50,20 millions de dollars), par rapport à la prévision précédente de "plus de 50 millions de livres".

De nombreuses tempêtes - dont 10 nommées depuis septembre, selon le Met Office britannique - ont entraîné des niveaux de pluie exceptionnellement élevés et ont eu un impact sur les performances de l'entreprise de distribution d'eau, les canalisations débordant.

Cependant, United Utilities et son homologue Severn Trent ont maintenu leurs prévisions pour l'année 2023 mercredi, pariant sur des factures plus élevées et des niveaux de consommation plus importants.

Ofwat, qui réglemente les entreprises de distribution d'eau en Angleterre et au Pays de Galles, prévoit que l'augmentation moyenne des factures d'eau pour 2024/2025 sera de 27,4 livres (34 dollars), soit environ 2,30 livres par mois.

Dans le même temps, les deux entreprises ont déclaré qu'elles soutenaient plusieurs centaines de milliers de leurs clients en réduisant leurs factures et en prenant d'autres mesures, alors que le gouvernement et le public s'interrogent sur l'augmentation des factures dans un contexte d'envolée du coût de la vie et de normes environnementales insuffisantes.

Severn Trent, qui approvisionne les Midlands d'Angleterre ainsi qu'une partie de l'est du Pays de Galles, a maintenu ses prévisions de récompenses annuelles de 50 millions de livres au titre du programme ODI. Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,15 et 2,2 milliards de livres pour ses activités réglementées dans le domaine de l'eau et des eaux usées.

De son côté, United Utilities s'attend à des recettes annuelles supérieures de 150 millions de livres à celles de l'année dernière, qui s'élevaient à 1,82 milliard de livres.

(1 $ = 0,7969 livre)