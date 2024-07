Les compagnies des eaux britanniques en proie aux flammes sont prêtes à faire face à la situation lorsque l'autorité de régulation du secteur fixera jeudi le niveau d'augmentation des factures qui leur sera autorisé, alors que l'opinion publique s'indigne de la hausse des coûts et de l'aggravation de la pollution.

Le compromis entre les hausses de prix, les investissements et l'environnement mettra à l'épreuve le nouveau gouvernement travailliste du pays et illustrera les défis de la gestion de l'industrie privatisée de l'eau, en particulier lorsque Thames Water - le plus grand fournisseur - est au bord de l'effondrement.

Les compagnies des eaux ont régulièrement déversé des eaux usées dans les rivières et les mers, ce qui a rendu les eaux britanniques de plus en plus sales au cours des cinq dernières années, soumettant l'autorité de régulation, Ofwat, à une forte pression pour agir.

L'Ofwat publiera sa décision initiale sur le montant que la douzaine de compagnies des eaux peuvent facturer à leurs clients pour la période 2025-2030, avant de prendre une décision finale en décembre.

L'Ofwat a déclaré que Thames avait demandé une augmentation de 44 % des factures pour cette période, hors inflation, tandis que d'autres fournisseurs ont demandé des montants variables, allant de la hausse de 73 % de Southern Water à celle de 36 % de Severn Trent, en passant par celle de 25 % de United Utilities.

Les entreprises affirment que les hausses de factures sont nécessaires pour moderniser les réseaux de canalisations vieillissants et aider à répondre à la croissance de la population britannique, et affirment que les sécheresses et les tempêtes plus fréquentes ont contribué à provoquer des déversements d'eaux usées.

Mais les détracteurs du secteur, privatisé en 1989, affirment que les entreprises ont sous-investi pendant des décennies, tout en distribuant des milliards de livres sterling de dividendes aux actionnaires et en versant d'importantes primes aux dirigeants.

"Nous voulons que le payeur de la facture d'eau soit protégé et que le financement des infrastructures essentielles soit assuré par des investisseurs et des prêteurs qui, jusqu'à présent, ont profité de la pollution", a déclaré James Wallace, directeur général de l'association environnementale River Action UK, dans une réponse envoyée par courrier électronique à une demande de commentaire de l'agence Reuters.

UNE LIGNE DURE

Si le gouvernement souhaite publiquement que l'autorité de régulation adopte une ligne dure à l'égard des compagnies des eaux, il a également besoin de l'appui des investisseurs, car le Premier ministre nouvellement élu, Keir Starmer, cherche à obtenir des dizaines de milliards de livres sterling d'investissements privés pour moderniser les infrastructures et relancer la croissance économique du Royaume-Uni.

Le nouveau gouvernement met en place un Fonds national pour la richesse qui vise à attirer les investissements privés, à raison de trois livres de fonds privés pour chaque livre de fonds publics, pour des projets d'énergie propre et d'autres projets.

Thames Water, qui approvisionne un quart de la population britannique, a une dette de 15 milliards de livres (19 milliards de dollars) et risque de s'effondrer l'année prochaine si elle ne parvient pas à convaincre les actionnaires réticents, les investisseurs obligataires et les nouveaux investisseurs d'injecter plus d'argent.

"Thames est un actif très médiatisé et si Thames n'est pas traité avec soin, cela pourrait influencer le sentiment des investisseurs", a déclaré Nalaka De Silva, responsable des solutions de marché privé chez le gestionnaire de fonds abrdn.

"Ce qu'ils doivent faire, c'est transmettre le message que l'environnement politique et réglementaire est stable.

L'effondrement de la Tamise pourrait effrayer les investisseurs dans le secteur de l'eau, mais aussi plus loin, dans des secteurs réglementés tels que l'énergie, où la Grande-Bretagne a également besoin d'investissements.

En 2019, Ofwat a approuvé un plan visant à réduire les factures d'eau moyennes de 12 % avant inflation sur une période de cinq ans.

Mais depuis lors, l'inflation et les taux d'intérêt ont augmenté, rendant les hausses de prix presque inévitables au cours de la prochaine période pour permettre aux investisseurs d'obtenir des rendements.

Un certain nombre de grands fonds internationaux ont déjà vendu des obligations de Thames au cours des derniers mois, comme le montrent les données déposées, après que sa société mère, Kemble Water, se soit trouvée en défaut de paiement en avril, à la suite d'un bras de fer avec les actionnaires sur la question de l'augmentation des fonds propres.

Certains investisseurs reprochent à Ofwat d'avoir laissé la crise de Thames se développer.

"Cela dégrade complètement l'ensemble du système de régulation", a déclaré un grand investisseur qui a demandé à rester anonyme, car il a récemment vendu sa participation dans Thames. "Cela a laissé un goût très amer".

(1 $ = 0,7814 livre)