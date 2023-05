Le bénéfice annuel de Severn Trent au Royaume-Uni augmente grâce à une consommation soutenue

Severn Trent a prévu mercredi une forte croissance de ses bénéfices pour l'exercice 2024, après que le fournisseur d'eau britannique a fait état d'une légère augmentation de son bénéfice annuel pour 2023, soutenue par une consommation robuste des entreprises et des ménages.

La société, créée en 1974 et qui fournit des services d'eau en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les investissements en capital de 850 millions à 1 milliard de livres (1,07 milliard à 1,26 milliard de dollars) pour l'année fiscale en cours.

"Nous nous attendons à la période d'investissement la plus importante que le secteur ait jamais connue, en mettant l'accent sur les ressources en eau, l'amélioration des normes environnementales et le Net Zero", a déclaré Liv Garfield, PDG de l'entreprise, dans un communiqué.

Au cours de l'année écoulée, les compagnies des eaux ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des forces politiques et réglementaires, ainsi que de la colère du public concernant l'état des infrastructures et le déversement d'eaux usées brutes.

La société prévoit une réduction de 15 à 20 % de ses charges d'intérêt en 2024, et a déclaré qu'elle augmenterait encore en 2024-2025 en pariant sur la baisse des coûts de l'énergie et les augmentations tarifaires liées à l'inflation qui se répercuteront sur les bénéfices opérationnels.

Le groupe a fait état d'une augmentation de 0,5 % de son bénéfice avant impôt, à 508,8 millions de livres, avec un rendement des capitaux propres réglementaires de 12 % pour l'exercice clos le 31 mars.

(1 $ = 0,7923 livre)