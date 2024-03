(Alliance News) - Les compagnies des eaux vont investir plus de 180 millions de livres sterling pour lutter contre les déversements d'eaux usées, a annoncé le gouvernement britannique.

L'investissement accéléré réalisé par plusieurs compagnies des eaux en Angleterre soutiendra les efforts visant à déployer des mesures de prévention des débordements d'orage d'ici avril 2025.

Ces mesures comprennent des systèmes d'intelligence artificielle, des programmes accélérés de création de zones humides, l'installation de nouveaux moniteurs dans les égouts et le recrutement et la formation de personnel spécialisé.

Le gouvernement a déclaré qu'il s'attendait à ce que ces mesures empêchent plus de 8 000 déversements de polluer les cours d'eau anglais.

Anglian investira 50 millions de GBP, Severn Trent PLC 41 millions de GBP, Southern 10 millions de GBP, South West 32 millions de GBP, United Utilities Group PLC 39 millions de GBP et Wessex 8 millions de GBP.

Des entreprises telles que Northumbrian et Yorkshire Water n'ont pas annoncé de nouveaux investissements accélérés, ayant déjà annoncé des plans d'investissement supplémentaires pour lutter contre les débordements d'orage cette année, a déclaré le gouvernement.

Le secrétaire d'État à l'environnement, Steve Barclay, a déclaré que cet investissement s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour "exiger de meilleures performances de la part des compagnies des eaux et les obliger à rendre des comptes".

Il a ajouté : "La quantité d'eaux usées qui se déversent dans les égouts est en augmentation : "La quantité d'eaux usées déversées dans nos rivières est tout à fait inacceptable et le public s'attend à juste titre à ce que des mesures soient prises.

"Cet argent permettra d'utiliser davantage de technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, et de recruter plus de personnel spécialisé pour détecter et réduire les déversements.

"L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts considérables déployés par ce gouvernement pour protéger et renforcer nos eaux grâce à des investissements accrus, à une réglementation plus stricte et à des mesures d'application plus sévères."

Ce soutien intervient après que M. Barclay a demandé aux compagnies des eaux, en décembre, d'accélérer leurs plans et d'augmenter leur financement afin de réduire de manière mesurable les déversements d'eaux usées au cours des 12 prochains mois.

Cet investissement s'ajoutera aux 3,1 milliards de livres sterling déjà investis par les compagnies des eaux pour la période 2020-2025.

Il s'agit de la dernière mesure en date pour répondre aux inquiétudes concernant les niveaux de pollution déversés dans les rivières, les lacs et autour des côtes à partir de sources telles que les tuyaux de débordement et les usines de traitement, causant des dommages à la faune et à la flore ainsi qu'à la santé des baigneurs et affectant les industries du tourisme et des loisirs.

Le gouvernement a récemment annoncé son intention de bloquer les primes des dirigeants des compagnies des eaux lorsque celles-ci ont commis de graves infractions pénales, sous réserve de la consultation de l'Ofwat, et de quadrupler les inspections des compagnies des eaux au cours de l'année prochaine.

Giles Bristow, directeur général de Surfers Against Sewage, a déclaré : "Il est formidable de voir le gouvernement accélérer les investissements dans le domaine de la pollution par les eaux usées, un problème vieux de plusieurs décennies.

"Les voix informées et en colère des habitants de tout le Royaume-Uni incitent clairement les responsables à écouter et à prendre des mesures visibles pour remédier au scandale des eaux usées.

"Malgré l'annonce bienvenue d'aujourd'hui, des questions subsistent quant à l'ampleur et à la portée des ambitions du gouvernement pour nos rivières et nos mers.

"Nous veillerons de près à ce que ce soit les pollueurs, et non les consommateurs, qui paient pour nettoyer ce gâchis.

Par Rebecca Speare-Cole, journaliste de l'AP spécialisée dans le développement durable

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.