(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient mitigés jeudi après-midi, les investisseurs attendant nerveusement les chiffres clés de l'inflation aux Etats-Unis.

Dès jeudi, l'annonce du retour de la croissance au Royaume-Uni en juin a donné un léger coup de fouet au marché.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 20,09 points, soit 0,3 %, à 8 213,60. Le FTSE 250 a perdu 5,06 points à 20 922,70, et l'AIM All-Share a gagné 3,69 points, soit 0,5 %, à 776,54.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 818,70, le Cboe UK 250 était stable à 18 174,40, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,6% à 17220,98.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

"Le sentiment de risque s'est amélioré avant le rapport sur l'IPC américain de juin, peut-être parce que les marchés s'attendent à ce que les chiffres maintiennent la Réserve fédérale sur la voie d'une réduction des taux en septembre, qui est de 20 points de base", a déclaré Francesco Pesole d'ING.

Les données de jeudi devraient montrer que le taux d'inflation annuel américain a baissé à 3,1 % en juin, contre 3,3 % en mai.

Un chiffre plus élevé que prévu pourrait soutenir l'argument en faveur de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, tandis qu'un chiffre en ligne ou plus bas pourrait renforcer les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Cependant, mercredi, Jerome Powell a déclaré que la banque centrale ne souhaitait pas attendre que l'inflation refroidisse pour atteindre son objectif de 2 % avant d'envisager une réduction des taux. Il s'exprimait au deuxième jour d'un témoignage devant les législateurs à Washington.

"Nous avons dit qu'il ne fallait pas attendre que l'inflation descende jusqu'à 2 %, parce qu'elle a une certaine dynamique", a déclaré M. Powell devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis.

"Si vous avez attendu aussi longtemps, vous avez probablement attendu trop longtemps", a-t-il ajouté. Dans un tel scénario, l'inflation tomberait bien en dessous du niveau cible, ce qui n'est pas non plus souhaitable".

Les actions à New York ont été appelées à baisser, avant les données de l'IPC. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite sont tous en baisse de 0,1 %.

Jeudi, les marchés ont déjà digéré certaines données économiques du Royaume-Uni, qui montrent que l'économie a renoué avec la croissance en juin.

Les données de l'Office des statistiques nationales ont montré que le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,4 % en mai par rapport à avril, après avoir été stable un mois plus tôt. Ce résultat est plus élevé que prévu, FXStreet tablant sur une augmentation de 0,2 %.

Kevin Timoney de Davy a commenté : "A première vue, les récentes données macroéconomiques britanniques n'incitent pas la Banque d'Angleterre à assouplir sa politique monétaire. La croissance élevée des salaires et l'inflation des services suggèrent également qu'il pourrait y avoir un nouveau retard dans les réductions de taux prévues depuis longtemps pour cette année civile. Cependant, le tableau d'ensemble est que la croissance britannique est faible depuis un certain temps ; malgré une reprise de l'activité cette année, l'économie reste bien en deçà de sa tendance pré-pandémique, en partie à cause du Brexit".

La livre était cotée à 1,2880 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en hausse par rapport à 1,2846 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0851 USD, en hausse par rapport à 1,0827 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 161,55 yens, en baisse par rapport à 161,74 yens.

Dans le FTSE 100, Severn Trent et United Utilities ont gagné respectivement 2,8% et 2,6%. Pennon Group, dans le FTSE 250, a gagné 8,0 %.

L'organisme britannique de surveillance de l'eau Ofwat a déclaré que les factures d'eau moyennes en Angleterre et au pays de Galles devraient augmenter de 94 GBP au cours des cinq prochaines années. Cela signifie que les prix augmenteront d'environ 19 GBP par an.

"Toute négociation exige des concessions et, bien que l'augmentation des factures annoncée par le régulateur Ofwat soit inférieure à ce que la plupart des entreprises du secteur attendaient, la réaction du marché suggère qu'il ne s'agit pas d'un mauvais résultat du point de vue des sociétés cotées en bourse", a expliqué Russ Mould d'AJ Bell.

"Notez qu'il s'agit d'un projet de décision et qu'il est possible pour les entreprises de demander un peu plus de générosité avant le verdict final en décembre.

Severn Trent a également déclaré que ses performances financières pour l'année restaient sur la bonne voie et qu'elle continuait de s'attendre à des résultats conformes aux prévisions.

Dans le même temps, Pennon Group a annoncé que Steve Buck avait démissionné de son poste de directeur financier.

Laura Flowerdew lui succédera, alors que le conseil d'administration met en œuvre son plan de succession interne. Laura Flowerdew est directrice de la clientèle et du numérique chez Pennon Group et était auparavant directrice financière chez Bristol Water.

À l'autre extrémité de l'indice FTSE 100, DCC a perdu 2,4 %, après avoir déclaré que sa branche DCC Energy avait vendu une participation majoritaire dans son activité de distribution de gaz liquide à Hong Kong et à Macao pour une valeur d'entreprise de 150 millions de dollars.

Le fournisseur de services de vente, de marketing et d'assistance basé à Dublin n'a pas précisé le montant exact de la participation vendue à Citadel Pacific Ltd. Mais DCC a déclaré qu'elle recevrait 105 millions USD sur une valeur d'entreprise totale, sur la base de la dette et de la trésorerie, de 150 millions USD, ce qui suggère qu'elle a vendu une participation de 70 %.

Par ailleurs, les actions de Rosebank Industries ont prospéré lors de leur première journée de négociation sur l'AIM à Londres jeudi.

L'action a augmenté de 74 % par rapport à son prix d'offre publique initiale pour atteindre 434,00 pence.

Rosebank est dirigée par les fondateurs et d'anciens cadres supérieurs de Melrose Industries PLC et suivra une stratégie similaire d'achat et d'amélioration des entreprises industrielles.

Le baril de pétrole Brent était coté à 85,45 USD à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 85,40 USD de la fin de la journée de mercredi. L'or était coté à 2 382,90 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 379,50 USD.

A venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a les données sur les demandes initiales de chômage aux Etats-Unis à 1330 BST.

