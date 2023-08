(Alliance News) - Les actions à Londres devraient accentuer leurs pertes vendredi, sur fond de données moroses concernant les ventes au détail.

En juillet, les ventes au détail au Royaume-Uni ont connu un déclin plus important que prévu sur une base annuelle et mensuelle. Les chiffres de juin ont également été révisés à la baisse.

"Les chiffres des ventes en baisse interviennent dans un contexte de compression continue des revenus des ménages, bien qu'il y ait de plus en plus d'éléments indiquant que le pire est peut-être derrière nous. L'inflation diminue rapidement, ce qui pourrait commencer à se traduire par une augmentation des dépenses de consommation à mesure que les pressions budgétaires diminuent", a déclaré Phil Monkhouse, directeur des ventes chez Ebury.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises britanniques, la CMA a déclaré qu'elle ne renverrait pas l'acquisition d'Andigestion par Severn Trent à une enquête de phase 2. Great Portland Estates a acquis la pleine propriété de biens immobiliers dans le West End de Londres.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 31,3 points, soit 0,4%, à 7 278,91

----------

Hang Seng : en baisse de 1,6 % à 18 029,74

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,6% à 31 450,76

S&P/ASX 200 : clôture en légère hausse à 7 148,10

----------

DJIA : clôture en baisse de 290,91 points, 0,8%, à 34 474,83

S&P 500 : clôture en baisse de 0,8% à 4 370,36

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,2% à 13 316,93

----------

EUR : en hausse à 1,0884 USD (1,0872 USD)

GBP : baisse à 1,2743 USD (1,2746 USD)

USD : en baisse à 145,34 JPY (146,06 JPY)

Or : stable à 1 893,10 USD l'once (1 893,44 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 83,98 USD le baril (84,68 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

Le président américain Joe Biden accueille le sommet trilatéral avec le premier ministre japonais et le président sud-coréen.

11:00 CEST EU CPI

11:00 CEST Production dans le secteur de la construction

----------

L'Office for National Statistics a déclaré que les ventes au détail ont chuté de 3,2 % en juillet, par rapport à une baisse de 1,6 % en juin, révisée à la baisse. Le marché s'attendait à une baisse de 2,1% pour juillet, selon le consensus cité par FXStreet. La baisse annuelle de juin a d'abord été estimée à 1,0 %. Par rapport au mois précédent, les ventes ont diminué de 1,2 % en juillet, contre une hausse de 0,6 % révisée à la baisse en juin. Le chiffre de juillet est inférieur au consensus du marché, qui prévoyait une baisse de 0,5 %. La hausse de juin avait d'abord été annoncée comme étant de 0,7 %. En excluant les carburants, les ventes au détail ont baissé de 3,4 % en juillet, après avoir chuté de 1,6 % en juin. Sur une base mensuelle, les ventes hors carburant ont baissé de 1,4 % en juillet, après avoir augmenté de 0,7 % en juin.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan relève l'objectif de prix de Hikma Pharmaceuticals à 2.350 (2.100) pence - 'overweight' (surpondérer)

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle ne soumettrait pas le rachat d'Andigestion par Severn Trent à une enquête de phase 2. En juin, la CMA avait déclaré qu'elle examinait si la fusion entraînerait une diminution de la concurrence sur les marchés britanniques et avait invité les parties intéressées à faire part de leurs commentaires. La compagnie des eaux Severn Trent avait annoncé l'acquisition d'Andigestion par son unité de production d'énergie verte en février. Andigestion exploite deux usines de digestion anaérobie de déchets alimentaires dans le sud-ouest de l'Angleterre. Aucun détail financier n'a été divulgué.

----------

Glencore a un nouveau rival dans sa tentative d'acquisition de la division charbon de Teck Resources, avec JSW Steel, basé à Mumbai, qui recherche des parties pour former un consortium, a rapporté Bloomberg. Citant des personnes ayant connaissance du dossier, Bloomberg a rapporté que JSW est à la recherche de partenaires pour une offre d'acquisition de 75 % de la branche charbon de Teck. Une telle opération valoriserait l'unité à plus de 8 milliards d'USD, selon Bloomberg.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Great Portland Estates a déclaré avoir acquis King Sloan Properties, qui détient les intérêts en pleine propriété du 16/19 Soho Square, du 29/43 Oxford Street et du 7 Falconberg Mews, dans le West End de Londres. Le prix d'achat a été calculé sur la base d'une valeur immobilière de 70 millions de livres sterling et a été financé par les facilités de crédit non utilisées et les liquidités de GPE. Les bâtiments à usage mixte ont une superficie de 57 456 pieds carrés et sont actuellement loués à plusieurs reprises pour un montant annuel d'environ 1,48 million de livres sterling. La prise de possession par les occupants est prévue pour le mois de mars prochain. "Le réaménagement offrira un immeuble de bureaux de premier ordre sur Soho Square avec des commerces de premier plan donnant sur Oxford Street, aménagé en sous-sol, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée et huit étages supérieurs, avec de multiples terrasses privées et un toit-terrasse commun ", a déclaré GPE.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

En quittant la Bourse de Londres, Kingspan a publié ses résultats intermédiaires. La société de matériaux de construction basée à Kingscourt, en Irlande, a déclaré que le chiffre d'affaires avait baissé à 4,08 milliards d'euros, contre 4,15 milliards d'euros l'année précédente, bien que le bénéfice avant impôt ait augmenté à 392,8 millions d'euros, contre 387,6 millions d'euros. Elle a augmenté son dividende intérimaire à 26,3 centimes d'euro, contre 25,6 centimes l'année précédente. "En ce qui concerne le reste de l'année, nous nous attendons à une dynamique stratégique continue soutenue par un solide pipeline de développement, une chaîne d'approvisionnement et un environnement de prix de plus en plus stables, ainsi qu'une campagne mondiale de décarbonisation", a déclaré Gene Murtagh, directeur général de Kingspan. Kingspan a déclaré que l'annulation de sa cotation à Londres avait pris effet. Ses actionnaires ont voté l'annulation de sa cotation sur le marché principal le mois dernier, étant donné le montant "négligeable" de ses transactions d'actions qui se sont déroulées sur le LSE. La société avait déclaré qu'elle restait "attachée" à sa cotation principale sur le marché principal d'Euronext Dublin, où la majorité de ses actions sont négociées. Elle possède également des certificats américains d'actions étrangères (American depositary receipts) négociés à New York.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.