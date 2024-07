(Alliance News) - Les 11 sociétés de distribution d'eau d'Angleterre et du Pays de Galles font l'objet d'un examen minutieux de la part de l'Ofwat dans le cadre de sa grande enquête visant à déterminer si leurs stations d'épuration des eaux usées polluent l'environnement.

L'autorité de régulation de l'eau a déclaré que cela montrait "à quel point nous sommes préoccupés par les performances environnementales du secteur".

L'Ofwat a annoncé qu'elle avait signifié des avis d'exécution formels aux quatre entreprises de services publics restantes, à savoir Dwr Cymru Welsh Water, Hafren Dyfrdwy, Severn Trent PLC et United Utilities Group PLC.

Cela signifie qu'elle a recueilli des preuves et constaté que les entreprises pourraient avoir manqué à leurs obligations en matière de protection de l'environnement, ce qui pourrait donner lieu à des amendes.

En novembre 2021, Ofwat a ouvert une vaste enquête sur les stations d'épuration des entreprises.

Ces dernières années, il a infligé des amendes d'un montant de plus de 300 millions de livres sterling aux entreprises qui, selon lui, n'avaient pas respecté leurs obligations légales.

L'autorité de régulation a déjà engagé des procédures d'exécution contre Anglian Water, Northumbrian Water, South West Water, Thames Water, Wessex Water et Yorkshire Water, et des enquêtes approfondies sont en cours.

Elle continue également de surveiller Southern Water à la suite d'une précédente procédure d'exécution en 2019.

David Black, directeur général d'Ofwat, a déclaré : "Le fait qu'Ofwat ait désormais engagé des procédures d'exécution à l'encontre des 11 entreprises de traitement des eaux usées en Angleterre et au Pays de Galles montre à quel point nous sommes préoccupés par les performances environnementales du secteur.

"Il s'agit de l'enquête la plus vaste et la plus complexe jamais entreprise par Ofwat.

Cependant, M. Black a déclaré que l'autorité de régulation souhaitait conclure les affaires "aussi rapidement que possible", afin que le secteur puisse se concentrer sur les dépenses de 88 milliards de livres sterling dans le cadre de son dernier plan visant à "rendre les rivières et les mers plus propres".

United Utilities a déclaré dans un communiqué : "Nous comprenons et partageons les préoccupations des citoyens concernant la santé de l'environnement et le fonctionnement des systèmes de traitement des eaux usées, y compris les débordements d'égouts unitaires.

Severn Trent a déclaré qu'elle s'était "engagée à aller plus loin et plus vite que n'importe qui d'autre dans le secteur" en ce qui concerne la lutte contre les débordements d'égouts.

Les deux entreprises ont déclaré qu'elles "travailleraient de manière constructive" avec Ofwat dans le cadre de son enquête.

Les actions de Severn Trent ont baissé de 1,2 % à 2 567,00 pence chacune mardi matin à Londres, tandis que les actions de United Utilities ont baissé de 1,3 % à 1 022,00 pence chacune.

Par Anna Wise, PA Business Reporter

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.