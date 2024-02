(Correction pour préciser que les actions sont appelées à ouvrir en hausse mercredi).

(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce mercredi, après une lecture de l'inflation britannique qui a redonné le moral aux investisseurs.

L'humeur des marchés boursiers a été assombrie par l'indice des prix à la consommation américain plus élevé que prévu mardi, bien que les données britanniques de mercredi matin aient été plus favorables pour les actions.

"Dans des nouvelles qui seront bien accueillies par la vieille dame de Threadneedle Street, l'IPC britannique s'est révélé plus froid que prévu ce matin, malgré les attentes que l'augmentation du plafond des prix de l'énergie et les effets de base de l'année dernière fausseraient les chiffres à la hausse. En outre, les colombes de la Banque d'Angleterre peuvent se réjouir du fait que la jauge d'inflation des services, tout en augmentant de 0,1 point de pourcentage à 6,5 % en glissement annuel en janvier, s'est révélée inférieure aux prévisions du Comité de politique monétaire, ce qui renforce la confiance dans le fait que l'objectif de 2 % pour l'IPC sera, au moins brièvement, atteint au printemps", a commenté Michael Brown, analyste chez Pepperstone.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Coca-Cola HBC a fait état d'une croissance de ses bénéfices et a augmenté son dividende. La société de distribution d'eau Severn Trent s'est montrée confiante quant à la réalisation des incitations à la livraison de résultats, bien que son homologue United Utilities ait noté que son résultat avait été affecté par le temps pluvieux.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,5 % à 7 548,08

Hang Seng : en hausse de 0,9 % à 15 880,09

Nikkei 225 : en baisse de 0,7% à 37 703,32

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,7 % à 7 547,70

DJIA : clôture en baisse de 524,63 points, 1,4%, à 38 272,75

S&P 500 : clôture en baisse de 1,4% à 4 953,17

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,8% à 15 655,60

EUR : en baisse à 1,0705 USD (1,0716 USD)

GBP : baisse à 1,2561 USD (1,2596 USD)

USD : en baisse à JPY150.44 (JPY150.66)

OR : en baisse à 1 990,40 USD l'once (1 995,88 USD)

(Brent : en hausse à 82,98 USD le baril (82,93 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

10:00 GMT PIB de la zone euro

10:00 GMT production industrielle de la zone euro

10:00 GMT Emploi dans la zone euro

08:30 GMT zone euro Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, s'exprime

11:00 GMT Irlande - Prix de l'immobilier résidentiel

15:00 GMT Royaume-Uni Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, prend la parole

21:00 GMT Discours de Michael Barr, vice-président de la Fed pour la supervision

Le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni est resté stable le mois dernier, défiant les attentes d'une accélération, selon les chiffres. Selon l'Office des statistiques nationales, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation est resté inchangé à 4,0 % en janvier, comme en décembre. On s'attendait à une accélération à 4,2 %, selon le consensus cité par FXStreet. Les prix à la consommation ont baissé de 0,6 % en janvier par rapport à décembre. Ils étaient attendus à un rythme mensuel plus faible de 0,3 %, selon FXStreet. Les prix ont augmenté de 0,4 % en décembre par rapport à novembre. L'inflation annuelle au Royaume-Uni a atteint un pic récent de 11,1% en octobre 2022, et a diminué jusqu'à 3,9% en novembre de l'année dernière. La Banque d'Angleterre a un objectif d'inflation de 2 %, le taux actuel étant encore deux fois plus élevé. La prochaine décision de la Banque d'Angleterre sera prise le 21 mars. La veille de cette décision, Threadneedle Street disposera d'un nouvel indice des prix à la consommation.

Les prix à la production au Royaume-Uni ont baissé de 3,3 % en glissement annuel le mois dernier, le rythme du déclin s'accélérant après une baisse de 2,1 % en décembre. Une baisse moins importante de 3,0 % était attendue par les analystes du marché, selon FXStreet. Sur une base mensuelle, les prix à la production ont baissé de 0,8 % en janvier par rapport à décembre, défiant les attentes d'une hausse de 0,2 %. Ils avaient baissé de 0,4 % en décembre par rapport à novembre

David Cameron a laissé entendre que le Royaume-Uni était ouvert aux "idées" des pays souhaitant participer à l'accord de défense trilatéral d'Aukus. Le ministre des affaires étrangères a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il y aurait d'autres partenaires à l'accord conclu avec les États-Unis et l'Australie, qui vise à aider cette dernière à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire. Il a toutefois suggéré une attitude plus ouverte à l'égard de la deuxième partie de l'accord, qui porte sur le développement de capacités militaires avancées et l'accroissement de l'interopérabilité entre les forces armées des trois pays. M. Cameron a déclaré à ses pairs : "Aukus repose sur deux piliers : "Aukus repose sur deux piliers. Le premier pilier concerne les sous-marins à propulsion nucléaire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie et l'Amérique. Et je ne pense pas qu'il y aura d'autres partenaires dans ce domaine. "Mais il y a le deuxième pilier, qui concerne les technologies militaires avancées pour l'avenir, et là nous sommes ouverts aux idées d'autres pays, peut-être le Canada, que certains ont mentionné, ou le Japon, qui pourraient vouloir se joindre au deuxième pilier parce qu'il s'agira d'équipements de défense pour l'avenir".

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait déclarer nuls les accords commerciaux post-Brexit de l'Irlande du Nord, car ils font des habitants de cette région des citoyens de seconde zone, ont affirmé des pairs du DUP. Les unionistes de la Chambre des Lords se sont insurgés contre les changements apportés au cadre de Windsor pour relancer le gouvernement et l'assemblée décentralisés de l'Irlande du Nord. L'accord conclu entre les dirigeants du DUP et le gouvernement vise à garantir la libre circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, afin de répondre aux préoccupations des unionistes concernant la frontière maritime qui diviserait le Royaume-Uni. Les députés provinciaux peuvent désormais opposer leur veto à l'application de certaines lois européennes en Irlande du Nord grâce au frein de Stormont. Nigel Dodds, chef des Lords du DUP, a toutefois déclaré qu'une série d'instruments statutaires visant à modifier les accords commerciaux ne supprimaient pas la frontière de la mer d'Irlande ou la "soumission" de l'Irlande du Nord à l'UE dans certains domaines.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies réduit BAE Systems à "hold" (acheter) - objectif de prix 1.210 (1.150) pence

Deutsche Bank relève Wizz Air à "hold" (vendre) - objectif de cours 2.300 (1.800) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

La société d'embouteillage de boissons Coca-Cola HBC a augmenté son dividende et annoncé un bénéfice annuel "record". La société, qui opère dans des pays tels que Chypre, la Grèce et l'Italie, a déclaré que le chiffre d'affaires net avait augmenté de 11% en 2023 pour atteindre 10,18 milliards d'euros, contre 9,20 milliards d'euros en 2022. Les ventes nettes sont restées en deçà du consensus de 10,25 milliards d'euros cité par Vuma. Le bénéfice avant impôt a grimpé de 46 %, passant de 623,6 millions d'euros à 910,3 millions d'euros, mais est resté en deçà du consensus de 976,3 millions d'euros. "Je suis très fier de notre équipe, qui a enregistré pour la troisième année consécutive une croissance à deux chiffres et des bénéfices records", a déclaré Zoran Bogdanovic, président-directeur général de l'entreprise. "2023 a été une nouvelle année d'exécution cohérente de notre stratégie de croissance. Nous avons enregistré une croissance des volumes, des gains de parts, une amélioration des marges et des niveaux records de flux de trésorerie disponible. En conséquence, nous avons été en mesure d'augmenter le rendement pour les actionnaires, y compris le lancement d'un programme de rachat d'actions." Coca-Cola HBC a proposé un dividende ordinaire pour 2023 de 0,93 euro par action, en hausse de 19 % par rapport à 2022. Pour 2024, elle vise une croissance organique du chiffre d'affaires dans sa fourchette cible à moyen terme de 6 % à 7 %. Le chiffre d'affaires organique en 2023 a augmenté de 17 %.

----------

Severn Trent a salué une performance "robuste" qui a été conforme aux attentes. La société, dont l'exercice financier se termine le 31 mars, continue de viser au moins 50 millions de livres sterling d'incitations à la fourniture de résultats cette année. Les ODI récompensent les entreprises de distribution d'eau qui atteignent des "objectifs de performance ambitieux", a expliqué Severn Trent. En revanche, elles peuvent être pénalisées si leurs performances sont inférieures aux objectifs. Severn Trent a déclaré qu'en atteignant cet objectif, ses récompenses cumulées pour les quatre premières années de la période réglementaire du plan de gestion des actifs, qui s'étend de 2020 à 2025, s'élèveraient à plus de 250 millions de livres sterling.

----------

United Utilities a soutenu ses prévisions annuelles et a déclaré que son cours était élevé depuis la publication de ses résultats semestriels en novembre. L'entreprise, qui clôturera également son exercice financier à la fin du mois prochain, a déclaré que les fortes précipitations ont toutefois affecté la performance de son ODI d'environ 25 millions de livres sterling. "Depuis le début de l'année 2023, il y a eu 14 tempêtes nommées, dont 9 se sont produites depuis la fin du mois de septembre", a expliqué United Utilities. "La surperformance nette de l'ODI devrait être d'environ 40 millions de livres sterling pour 2023/24.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le détaillant d'articles pour la maison Dunelm a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices semestriels et a laissé ses perspectives inchangées. Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 décembre a augmenté de 4,5 % par rapport à l'année précédente, passant de 835 millions de livres sterling à 872,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,8 %, passant de 117,4 millions de livres sterling à 123 millions de livres sterling. Dunelm a augmenté son dividende ordinaire de 6,7 %, passant de 15 pence à 16 pence par action. Elle a déclaré un dividende spécial de 35 pence, soit une baisse de 13 % par rapport au dividende de 40 pence. Dunelm a ajouté : "Nous avons continué à réaliser de bonnes performances au cours du premier semestre. Nous avons surpassé un marché difficile et démontré notre capacité à maintenir une forte emprise opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise, tout en traversant certaines périodes de volatilité de la demande. Nous sommes très confiants dans notre capacité à faire face à l'incertitude actuelle du marché et de l'économie et à gagner des parts de marché tout en continuant à investir dans nos activités." Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit un bénéfice avant impôt conforme au consensus de 202 millions de livres sterling, ce qui représenterait une hausse de 4,8 % par rapport aux 192,7 millions de livres sterling réalisés au cours de l'exercice 2023.

AUTRES ENTREPRISES

Bloomsbury Publishing s'attend à ce que les résultats annuels soient "significativement supérieurs aux attentes du marché". L'éditeur a noté que le consensus pour l'année se terminant le 29 février s'élève à 291,4 millions de livres sterling pour le chiffre d'affaires et à 37,2 millions de livres sterling pour le bénéfice avant impôt avant les "éléments mis en évidence". "Je suis ravi d'annoncer une période d'activité exceptionnellement forte, principalement due à la demande croissante de fiction fantastique", a déclaré Nigel Newton, directeur général de la société.

La société d'acquisition Kelso Group Holdings a déclaré que son directeur général et son directeur financier ont été nommés au conseil d'administration du détaillant d'art et d'artisanat TheWorks. John Goold, PDG de Kelso, et Mark Kirkland, directeur financier, rejoignent TheWorks en tant que membres non exécutifs. Kelso détient une participation de 5,1 % dans TheWorks. Kelso a ajouté : "John et Mark deviendront membres du conseil d'administration mais, en tant qu'administrateurs non indépendants, ils ne feront partie d'aucun comité. Ils se concentreront sur toutes les questions relatives à la valeur actionnariale. The Works a consulté certains de ses principaux actionnaires, qui sont favorables à ces nominations." En outre, un dépôt réglementaire a montré que Matthew Moulding, fondateur et directeur général de la société de commerce électronique THG, a augmenté sa participation dans Kelso de 7,0 % à 8,5 %. Kelso détient une participation de 0,6 % dans THG.

