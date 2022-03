La société BNPL Sezzle va supprimer 20% de ses emplois en Amérique du Nord, les actions bondissent

La réduction des effectifs de l'entreprise basée aux États-Unis se fera dans presque toutes ses opérations commerciales et, une fois terminée, elle permettra de réaliser des économies annuelles d'environ 10 millions de dollars.

Sezzle, qui a des activités aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Europe, avait vu ses coûts de personnel bondir de 85 % à 56,8 millions de dollars l'année dernière en raison d'une hausse des embauches.

Selon son rapport annuel 2020 https://bit.ly/3CsS6an, Sezzle comptait 280 employés à temps plein.

La société n'a pas divulgué un nombre similaire dans son récent rapport annuel 2021 https://bit.ly/35LAv1d et n'a pas immédiatement répondu à une demande de clarification de Reuters.

Le mois dernier, son grand rival Zip Co Ltd a annoncé son intention d'acheter Sezzle pour un montant de 491 millions de dollars australiens (359,02 millions de dollars) et a signalé la possibilité de synergies de coûts importantes dans le cadre de l'opération.

Le secteur BNPL, qui a connu une ascension fulgurante pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les acheteurs en ligne préféraient les sources de crédit alternatives, a vu les conditions du marché s'adoucir en raison de la fin des dépenses liées à la pandémie et des paiements de relance.

"Les perspectives de croissance de Sezzle restent inchangées, et ces actions positionnent la société pour maximiser son succès à long terme", a déclaré Charlie Youakim, directeur général.

(1 $ = 1,3676 dollar australien)