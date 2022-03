SF Urban Properties : Communiqué de presse

Les réévaluations ont enregistré une forte hausse et sont passées à CHF 36.8 millions (année précédente CHF 3.3 mio.). Le bénéfice net hors effets de réévaluation et impôts latents a diminué de CHF 10.4 millions (-43.5%) par rapport à l'année précédente, pour s'établir à CHF 13.5 millions. Cette baisse résulte principalement du bénéfice de la vente des immeubles situés Badenerstrasse 425-431 à Zurich l'année précédente. Le bénéfice net par action hors effets de réévaluation a été de CHF 4.03 (année précédente CHF 7.14) et le capital propre (VNI) par action nominative cotée de CHF 108.36 (année précédente CHF 97.69) au 31 décembre 2021.

SF Urban Properties SA (SIX Swiss Exchange : SFPN) a clôturé l'exercice 2021 avec un bénéfice d'exploitation élevé. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) est passé de CHF 32.0 millions à CHF 57.8 millions, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de SF Urban Properties SA a augmenté de CHF 23.0 millions à CHF 40.5 millions (+76.5%).

Influence de la COVID-19

Les réductions de loyer présumées en raison des fermetures ordonnées par les autorités en 2020 et 2021 jusqu'à la date de référence du 31 décembre 2021 a été estimé à CHF 1.9 million au maximum. Les réductions effectives de loyer accordées et comptabilisées dans le compte de résultat depuis le début de la pandémie en mars 2020 s'élèvent au total à CHF 1.4 million au 31 décembre 2021, dont CHF 0.5 million attribué lors du premier confinement (env. 1.7% des revenus locatifs annuels nets réels de 2020) et CHF 0.9 million attribué lors du deuxième confinement (environ 3.2% des revenus locatifs annuels nets réels annualisés de 2021). La société ayant entretemps répondu à toutes les demandes de locataires concernant l'exercice et les ayant traitées, la provision existante de CHF 0.6 million est dissoute au 31 décembre 2021.

Portefeuille immobilier

La concentration stratégique sur des emplacements centraux à Zurich et à Bâle a également fait ses preuves au cours de l'exercice 2021. Au cours de l'année sous revue, l'entreprise a acquis les immobiliers Tramstrasse 53 à Münchenstein pour CHF 1.3 million, Riehentorstrasse 28 / Kirchgasse 2-2A à Bâle pour CHF 18.0 millions et Hegenheimerstrasse 62 à Bâle pour CHF 9.2 millions. De plus, un regroupement a pu être réalisé Binningerstrasse 7 à Bâle pour CHF 11.3 millions.

De nouveaux contrats de location importants ont été conclus Witikonerstrasse 15, Militärstrasse 114 et Asylstrasse 68 à Zurich ainsi que Binningerstrasse 15 à Bâle. Dans l'ensemble, la valeur du portefeuille hors les droits de construction a augmenté, passant de CHF 638.3 à CHF 718.2 millions au total au 31 décembre 2021 (+12.5%). Le taux de vacance de 2.6% au 31 décembre 2021 est resté à un faible niveau.

Projets de développement

Aucun bien immobilier existant n'a été vendu au cours de la période sous revue, toutefois la société a authentifié avec succès toutes les unités de propriété par étage des deux projets de promotion « Kluspark » à Zurich et « Sandreutergarten » à Riehen.

Le développement d'une construction neuve de remplacement en tant que bien de promotion comportant huit appartements et un garage souterrain de cinq places de stationnement est prévu pour le terrain situé Minervastrasse 124 à Zurich, qui a été acquis en mars 2021 et comporte un immeuble d'habitation existant. Le projet de construction a été élaboré au cours du deuxième semestre 2021.

Le développement d'une construction neuve de remplacement en tant que bien de promotion comportant six appartements et un garage souterrain de douze places de stationnement est prévu pour le terrain situé Fuederholzstrasse 8 à Herrliberg, qui a été acquis en octobre 2020 et comporte un immeuble d'habitation existant. La demande de permis de construire a été présentée à la fin du deuxième trimestre 2021. Le permis de construire a été accordé vers la fin du quatrième trimestre 2021.