SFC Energy AG (SFC) est une entreprise allemande qui opère dans le secteur des piles à combustible. Elle développe, produit et distribue des produits de piles à combustible basés sur la technologie des piles à méthanol direct (DMFC). Les activités de l'entreprise sont divisées en trois secteurs d'activité. Dans le segment des consommateurs, les piles à combustible sont utilisées pour alimenter en énergie les véhicules de loisirs, les voiliers, les chalets de vacances et les voiliers. Le segment Industrie fournit des applications dans les secteurs de la sécurité et de la surveillance, de la gestion du trafic, de l'énergie éolienne, de la technologie environnementale et du pétrole et du gaz, et vend des composants électroniques destinés à être intégrés dans des équipements de défense, des systèmes de test et de mesure. Le segment Défense & Sécurité couvre les applications de défense et de sécurité pour les organisations de défense et les gouvernements. Le portefeuille de produits de SFC comprend le JENNY 600S, le véhicule EMILY 3000, l'EMILY Cube 2500, le SFC Power Manager et des systèmes de réseau.