Le fournisseur de piles à combustible SFC Energy obtient une grosse commande du gouvernement indien

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Le ministère de la défense indien mise de plus en plus sur le fournisseur de piles à combustible SFC Energy pour l'alimentation en énergie de ses unités. En collaboration avec une entreprise partenaire indienne, SFC vient de recevoir une grosse commande de 900 générateurs stationnaires de piles à combustible au méthanol, a annoncé mardi l'entreprise de Brunnthal. Les sources d'énergie seront produites en Inde. Le volume initial de la commande s'élève à plus de 17,5 millions d'euros et comprend la livraison des systèmes sur une période d'un an ainsi qu'un contrat de service de cinq ans, a-t-on ajouté. Début mars, SFC avait déjà reçu une commande de même importance de la part des forces de défense indiennes.

Les piles à combustible fournies par SFC doivent permettre d'alimenter en électricité les capteurs, les unités de surveillance et de communication des unités d'infanterie et des forces spéciales./lew/tih