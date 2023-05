Le fournisseur de piles à combustible SFC Energy reçoit une grosse commande de l'Inde

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Le ministère de la défense indien mise de plus en plus sur le fournisseur de piles à combustible SFC Energy pour l'alimentation en énergie de ses unités. En collaboration avec une entreprise partenaire indienne, SFC doit fournir 900 générateurs de piles à combustible au méthanol utilisables de manière stationnaire. Les sources d'énergie seront produites en Inde. Le volume initial de la commande s'élève à plus de 17,5 millions d'euros, a fait savoir SFC mardi à Brunnthal.

Début mars, SFC avait déjà reçu une commande aussi importante de la part des forces de défense indiennes, ce qui avait donné un coup de fouet à l'action, qui a également fortement augmenté mardi. Le matin, le titre SDax était coté à plus de six pour cent en plus et a ainsi mis le cap sur la marque des 25 euros. La dernière fois que l'action SFC avait atteint ce niveau, c'était à la mi-février. Le précédent record annuel de début février est toutefois encore un peu plus élevé.

Selon SFC, la commande du gouvernement indien comprend la livraison des systèmes sur une période d'un an ainsi qu'un contrat de service de cinq ans. Les piles à combustible livrées serviront ensuite à alimenter en électricité des capteurs, des unités de surveillance et de communication d'unités d'infanterie et de forces spéciales.

Selon l'expert du secteur Malte Schaumann de la société d'analyse Warburg Research, cette commande, combinée à un carnet de commandes déjà bien rempli à la fin du premier trimestre, devrait permettre à SFC d'atteindre la limite supérieure de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023. La direction vise en 2023 des recettes comprises entre 103 et 111 millions d'euros, après avoir réalisé l'an dernier un peu plus de 85 millions. Fin mars, le carnet de commandes de SFC s'élevait à 81,6 millions d'euros./lew/mne/tih