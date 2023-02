SFC Energy envisage l'année 2023 avec confiance

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Le fournisseur de piles à combustible SFC Energy s'attend à une croissance potentiellement aussi forte en 2023 qu'en 2022. Cette année, SFC veut augmenter son chiffre d'affaires entre 103 et 111 millions d'euros, selon une présentation aux investisseurs faite mardi par l'entreprise SDax de Brunnthal près de Munich. Cela représenterait une croissance allant jusqu'à 30 pour cent par rapport aux chiffres d'affaires provisoires de 2022, lorsque SFC a pu augmenter son chiffre d'affaires de près d'un tiers, à 85,2 millions d'euros. Sur le chiffre d'affaires, il devrait rester entre 8,9 et 14,1 millions d'euros de résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) pour la nouvelle année. Dans le meilleur des cas, ce serait 70% de plus qu'en 2022./lew/stk