Un trimestre record permet à SFC Energy d'atteindre un plus haut depuis début mars

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les excellents résultats trimestriels de SFC Energy ont propulsé mardi les actions du fournisseur de piles à combustible à leur plus haut niveau depuis début mars. Le matin, elles ont bondi de 11,2 pour cent à 23,35 euros. Elles ont ainsi dépassé non seulement la ligne des 21 jours, qui signale la tendance à court terme, mais aussi la ligne des 200 jours pour la direction à plus long terme, dans un contexte de volumes d'échanges relativement importants.

"Le rapport trimestriel se lit plutôt bien", a déclaré un spécialiste de Borsia, qui a surtout souligné les taux de croissance énormes du chiffre d'affaires et du résultat. Au final, SFC Energy a enregistré un bénéfice au premier trimestre, après des pertes un an auparavant. Toutefois, la base de comparaison a été très légèrement dépassée, a nuancé l'expert en bourse.

L'analyste Malte Schaumann de Warburg Research a également salué les bons chiffres qui ont nettement dépassé ses estimations pour tous les indicateurs importants. Il a écrit en détail que les deux segments, Clean Energy et Clean Power Management, avaient contribué à l'évolution positive du chiffre d'affaires. La croissance de 45 pour cent de Clean Energy a été principalement alimentée par une demande accrue de piles à combustible pour des applications industrielles. La croissance de 72 pour cent dans le secteur Clean Power Management a notamment profité de la réduction des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

Grâce à une nouvelle commande importante en Inde, SFC a pu atteindre la limite supérieure de sa fourchette de prévisions pour le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année, a constaté Schaumann. Selon l'analyste, le marché s'attend déjà à ce que le fournisseur de piles à combustible y parvienne./ck/ag/jha/