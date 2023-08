SFL Corporation Ltd. est un holding et une société internationale de propriété et d'affrètement de navires. La société est principalement engagée dans la propriété et l'exploitation de navires et d'actifs liés à l'offshore, et est également impliquée dans l'affrètement, l'achat et la vente d'actifs. Elle possède plus de huit types d'actifs, qui comprennent des pétroliers de pétrole brut, des chimiquiers, des pétroliers de produits pétroliers, des porte-conteneurs, des transporteurs de voitures, des vraquiers secs, une plateforme de forage jack-up et une unité de forage en eaux très profondes. Les actifs de la société se composent d'environ 70 navires, dont sept pétroliers, plus de 22 vraquiers, 48 porte-conteneurs (y compris 11 navires en location-financement), deux transporteurs de voitures, une installation de forage autoélévatrice, deux unités de forage en eaux très profondes, deux chimiquiers et deux pétroliers. Ses navires comprennent Sinochart Beijing, SFL Yukon, SFL Sara, SFL Kate, SFL Humber, SFL Hudson, Min Sheng 1, Golden Zhoushan, Golden Future, Thalassa Axia, Thalassa Tyhi, San Felipe, Composer et West Hercules.