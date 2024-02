SFL Corporation Ltd. est une société internationale de propriété et d'affrètement de navires. La société est engagée dans la propriété et l'exploitation de navires et d'actifs offshore connexes, ainsi que dans l'affrètement, l'achat et la vente d'actifs. Les actifs de la société se composent de 15 transporteurs de vrac sec, 32 porte-conteneurs (dont sept navires affrétés), une plate-forme de forage jack-up, une unité de forage semi-submersible pour environnements difficiles, six transporteurs de produits pétroliers, sept transporteurs de pétrole brut, trois transporteurs de voitures et quatre transporteurs de voitures. La société possède et gère une flotte de 73 navires, répartis entre des pétroliers, des vraquiers, des porte-conteneurs, des car-transporteurs et des actifs énergétiques. Ses navires comprennent le SFL Yangtze, le SFL Yukon, le SFL Sara, le SFL Kate, le SFL Humber, le SFL Hudson, l'Arabian Sea, le Thor Highway, l'Odin Highway, le Maersk Pelepas, le Maersk Phuket Maersk, le Linus, le SFL Puma, le SFL Panther, les semi-submersibles, le SFL Albany, le SFL Fraser et d'autres encore. Elle possède également en partie quatre porte-conteneurs affrétés dans ses sociétés associées.

Indices liés Russell 2000