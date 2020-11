SFR : une nouvelle offre de gestion de la relation client

SFR Business annonce le lancement de Global Contact Center, une nouvelle offre de gestion de relation client omnicanal hébergée dans le Cloud, à destination des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des administrations publiques ou encore des très grandes entreprises.



Dotée d'une application intégrant le téléphone, la vidéo, le mail, le chat ou encore les réseaux sociaux, cette offre permet au conseiller de traiter l'ensemble des demandes quel que soit le canal utilisé avec la possibilité de passer d'un moyen de communication à un autre pour accompagner le client de manière fluide et cohérente en fonction de ses attentes.



Basée sur une solution de l'éditeur logiciel portugais Collab, et hébergée dans un Cloud sécurisé en France, Global Contact Center est compatible avec les principaux outils de CRM présents sur le marché.

Les apports de l'intelligence artificielle permettent aux conseillers de se concentrer sur le traitement de demandes à plus forte expertise.



