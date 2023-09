SFS Group AG, anciennement SFS Holding AG, est une société basée en Suisse qui développe et fabrique des systèmes de fixation mécanique et des composants formés avec précision. La société est au service des secteurs de l'automobile, de la construction, des fournitures de construction, des composants électriques, électroniques, aérospatiaux et médicaux. Elle se compose de trois segments opérationnels qui représentent les trois modèles d'entreprise : Engineered Components, qui sont des produits spécifiques aux clients sous les marques SFS intec et Unisteel ; Fastening Systems, qui sont des produits spécifiques aux applications sous les marques SFS intec et GESIPA, et Distribution et Logistique, qui sont des gammes de produits et des solutions logistiques orientées vers le marché sous la marque SFS unimarket dans toute la Suisse. Parmi ses filiales figurent notamment Ncase Limited, un fournisseur de sous-cadres pour le revêtement des écrans pare-pluie, ainsi qu'un développeur et un fabricant de produits jetables en métal et en plastique pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de dispositifs médicaux.

Secteur Machines et équipements industriels