SFS a vu son chiffre d'affaires brut fléchir l'an dernier

Données financières CHF USD EUR CA 2020 1 653 M 1 857 M 1 534 M Résultat net 2020 141 M 159 M 131 M Tréso. nette 2020 93,5 M 105 M 86,8 M PER 2020 28,8x Rendement 2020 1,66% Capitalisation 4 193 M 4 719 M 3 892 M VE / CA 2020 2,48x VE / CA 2021 2,28x Nbr Employés 10 312 Flottant 43,9% Graphique SFS GROUP AG Tendances analyse technique SFS GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 101,17 CHF Dernier Cours de Cloture 111,80 CHF Ecart / Objectif Haut 4,65% Ecart / Objectif Moyen -9,51% Ecart / Objectif Bas -46,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jens Breu Chief Executive Officer Heinrich C. Spoerry Chairman Rolf Frei Chief Financial Officer Walter Kobler Head-Industrial & Medical Division Urs Kaufmann Lead Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SFS GROUP AG 6.48% 4 719 MISUMI GROUP INC. 6.79% 9 222 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. -11.82% 7 307 HITACHI METALS, LTD. 5.87% 6 898 TRELLEBORG AB 3.81% 6 149 HIWIN TECHNOLOGIES CORP. 6.24% 4 908