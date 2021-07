SFS détonne au premier semestre et confirme ses objectifs

Zurich (awp) - Le groupe SFS a bouclé le premier semestre 2021 sur des résultats en hausse marquée. A la faveur d'un environnement de marché dynamique, les ventes ont rebondi au-delà de leur nivaux d'avant-crise, alors que les résultats opérationnel (Ebit) et net ont plus que doublé, indique le producteur d'attaches et de composants métalliques.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 960,3 millions de francs suisses, en hausse de 23,8% en rythme annuel. L'impact négatif des effets de change s'est monté à 1,2%, précise SFS mardi dans un communiqué. Par rapport au premier semestre 2019, les ventes brutes ont connu une croissance organique de plus de 10,1%.

La rentabilité a été dopée par la demande dynamique du marché, avec à la clé une haute utilisation des capacités. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a ainsi plus que doublé (+126,8%) sur une base ajustée, à 161,0 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 16,8%, en hausse de 7,6 points de pourcentage. Le bénéfice semestriel s'est quant à lui inscrit à 134,1 millions (+148,8%).

La copie rendue par le groupe de Suisse orientale dépasse à tous les niveaux les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP.

Ambitions reconduites

Forte de sa performance, l'entreprise confirme ses objectifs articulés en juin pour l'ensemble de l'exercice, à savoir, un chiffre d'affaire de 1,9 milliard de francs suisses, et une marge Ebit de l'ordre de 15%, même si ces projections restent sujettes aux risques et aux incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. Les ambitions à moyen terme - croissance de 3-6%, marge ebit de 13-16% - ont également été reconduites.

En conférence téléphonique, le directeur général (CEO), Jens Breu, a expliqué s'attendre à une normalisation du taux de croissance pour le deuxième semestre, en raison des incertitudes persistantes liées à l'évolution de la pandémie de coronavirus, citant notamment le manque de visibilité dans le secteur de la construction occasionné par la pénurie de certains matériaux.

Dans son commentaire, Vontobel salue le retour de la croissance par rapport au niveau d'avant la crise, mais signale que la superformance de l'Ebit par rapport aux estimations du consensus est essentiellement dû à un effet comptable. La recommandation "hold" reste de mise, de même que l'objectif de cours à 140 francs suisses.

Les investisseurs étaient pour leur part convaincus par les chiffres de l'industriel de Heerbrugg. Sur le coup de 13h30, la nominative SFS s'enrobait de 1,9% à 132,20 francs suisses, surperformant nettement le marché dans son ensemble (SPI), qui progressait de 0,50%.

buc/jh/vj