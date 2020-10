SFS fusionne ses activités de techniques médicales dans sa division Medical

Zurich (awp) - SFS Group, le fabricant d'éléments de construction et de dispositifs de fixation métalliques, fusionne ses activités de techniques médicales au sein de sa division Medical, selon un communiqué paru lundi.

En faisant appel à des sites supplémentaires au sein de sa plateforme, les clients du groupe seront servis localement sous la marque Tegra Medical.

Dans le cadre de cette expansion, Walter Kobler, membre du conseil d'administration et responsable de la division Industrie, assumera également la responsabilité de la gestion de la division Medical à partir du 1er janvier 2021.

Le communiqué précise que l'intensification de la collaboration et l'accès à cinq sites de production existants en Suisse, en Malaisie et en Chine permettront à Tegra Medical d'offrir ses services aux clients de dispositifs médicaux en Europe et en Asie en tant que fournisseur local.

md/rp