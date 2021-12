SFS se renforce dans l'outillage en reprenant l'allemand Hoffmann

Zurich (awp) - SFS Group renforce ses activités dans l'outillage. Le spécialiste saint-gallois des systèmes de fixation a repris son partenaire de longue date, l'entreprise allemande Hoffmann. L'opération, dont le montant n'est pas dévoilé, renforce sensiblement le groupe de Suisse orientale, la firme munichoise dégageant un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros (1,03 milliard de francs suisses).

Entreprise en mains familiales, Hoffmann emploie pas moins de 3000 collaborateurs dans plus de 50 pays et dispose d'une solide réputation sur le marché européen, servant plus de 100'000 clients à travers un assortiment de 500'000 références, précise mercredi SFS Group.

La transaction, dont la finalisation est attendue durant le premier semestre 2022, ne comprend pas l'unité Contorion, active dans le commerce en ligne pour d'autres segments de clientèle.

Une fois l'acquisition sous toit, l'entreprise bavaroise formera la deuxième division de SFS Group du segment Distribution & Logistique.

Les actuels actionnaires de Hoffmann, qui apportent l'ensemble des titres de la société établie à Munich, deviendront dans la foulée un important propriétaire du groupe sis à Heerbrugg, les familles fondatrices Huber et Stadler/Tschan continuant cependant à en détenir plus de 50%.

La transaction sera en partie réalisée sous forme d'actions SFS Group, le conseil d'administration de l'entreprise entendant proposer lors d'une assemblée générale extraordinaire agendée au 31 janvier prochain la création d'un capital autorisé de 160'000 francs suisses, correspondant à un maximum de 1,6 million de titres. Celle-ci interviendra à l'exclusion des droits de souscription des actionnaires existants.

SFS Group anticipe une effet positif de l'acquisition dès la première année d'intégration de la firme allemande.

L'opération entraîne aussi des changements au sein des organes dirigeants de l'entreprise saint-galloise. Actuel président de la direction de Hoffmann, Martin Reichenecker, rejoindra celle du groupe SFS. De plus, Peter Bauschatz, qui préside l'organe de surveillance de la société munichoise, sera proposé en tant qu'administrateur de SFS Group.

