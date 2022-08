SFS voit ses ventes bondir mais sa rentabilité s'éroder après six mois

Zurich (awp) - Le spécialiste des systèmes de fixation SFS a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en forte hausse au premier semestre. Toutefois, l'essoufflement de la demande et l'inflation des coûts ont pesé sur la rentabilité, poussant la direction à revoir à la baisse ses ambitions en la matière.

Pendant la période sous revue, les ventes ont décollé de plus d'un quart (+27,5%) sur un an, à 1,22 milliard de francs suisses, malgré un effet négatif des devises de 12,5 millions. En termes organiques, donc ajusté des acquisitions, la croissance s'est inscrite à 9,8%, précise l'industriel saint-gallois dans son communiqué.

La diminution de la demande, notamment de la part de l'industrie automobile, a affecté l'utilisation des capacités de production, alors que la hausse des prix des matières premières, de l'énergie et de la main d'oeuvre ont grevé la performance opérationnelle.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a ainsi quasiment stagné (-0,7%) à 163 millions de francs suisses, alors que la marge afférente s'est affaissée de 3,8 points de pourcentage en comparaison annuelle, à 13,3%. Le bénéfice net s'est établi à 132 millions, en recul de 1,9% par rapport à celui du premier semestre 2021.

Si le chiffre d'affaires est ressorti tout en haut de la fourchette des prévisions du consensus AWP, la performance tant opérationnelle que nette a été peu ou prou en ligne avec les projections.

Face aux incertitudes géopolitiques et conjoncturelles attendues pour la seconde moitié de l'exercice, la direction de SFS a raboté ses ambitions en matière de rentabilité et vise désormais une marge Ebit comprise entre 12 et 15%, contre 13-16% jusqu'ici, et ce tant pour l'année en cours qu'à moyen terme.

La croissance des recettes est quant à elle toujours attendue à 3-6%, hors consolidation de Hoffmannn à début mai. Cette dernière devrait se traduire pour l'exercice en cours par un apport au chiffre d'affaires estimé à 720-770 millions de francs suisses.

