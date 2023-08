SG Capital Public Company Limited est une société thaïlandaise spécialisée dans les services financiers non bancaires. La société propose une gamme de services comprenant la location-vente d'appareils électroménagers et le financement de captives ; la location-vente d'automobiles avec transfert des carnets d'immatriculation des véhicules et des prêts avec les carnets d'immatriculation des véhicules comme garantie, tels que les camions, les voitures privées, les voitures commerciales ; la consolidation des dettes pour les employés, et Click2Gold sous l'égide de SG Capital. L'entreprise fournit des services de location-vente de produits ménagers et commerciaux sous la marque Singer. Par l'intermédiaire de SG Broker, elle exerce des activités de courtage en assurance-vie. SG Service Plus propose des services après-vente pour l'installation, la réparation et l'entretien de tous les types et marques d'appareils électriques.