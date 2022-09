Meubles Pesse à Monthey repris par le géant autrichien XXXLutz

Genève (awp) - Le géant autrichien de l'ameublement XXXLutz reprend avec effet immédiat la société Meubles Pesse à Monthey. L'enseigne de la maison valaisanne sera conservée, et toutes les places de travail maintenues. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La famille Pesse, qui souhaitait assurer une solution d'avenir durable pour la maison d'ameublement, a choisi de vendre à XXXLutz Suisse, précise un communiqué publié jeudi. Le groupe autrichien avant déjà racheté la maison Pfister en 2019.

"Avec XXXLutz, nous avons trouvé une entreprise internationale qui maintient le site, garde la marque 'Meubles Pesse' et développera l'activité avec encore plus de succès", ont déclaré Francis et Samuel Pesse, cités dans le communiqué.

"L'entreprise familiale s'inscrit dans notre stratégie à long terme de coopération avec des magasins de meubles régionaux dans toute la Suisse", a pour sa part indiqué Christian Kobler, directeur de XXXLutz Suisse.

L'enseigne "Meubles Pesse" sera maintenue, de même que le site de Monthey. Le rachat n'a pas d'impact sur les emplois, qui seront maintenus, précise le communiqué.

Outre des magasins sous sa propre enseigne à Rothrist (AG) et Dietikon (ZH), XXXLutz possède les magasins d'ameublement spécialisés Möbel Svoboda à Schwarzenbach bei Wil (SG), Möbel Hubacher à Rothrist et Möbel Egger à Eschenbach (LU).

