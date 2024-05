(Alliance News) - SG Company Spa a annoncé vendredi qu'elle avait choisi Intermonte SIM Spa comme courtier spécialisé.

Intermonte remplacera MIT SIM Spa à partir du 30 juin.

De plus, SG a nommé Websim Corporate - une division d'Intermonte SIM - en tant que courtier d'entreprise. Websime Corporate assurera l'analyse et la couverture du titre SG Company, ainsi que l'organisation et la coordination des réunions avec les banquiers institutionnels, de détail et privés, dans le but d'améliorer la visibilité et la compréhension de la valeur de la société sur le marché financier.

Francesco Merone, directeur financier de SG Company, a déclaré : "La décision de confier à Intermonte la gestion spécialisée des actions et de la valorisation de la société est due à la fois à la nécessité de nous faire connaître et apprécier par un public d'investisseurs que nous n'avons pas été en mesure d'intercepter au cours des dernières années, et au désir d'explorer de nouvelles méthodes de travail et de nous confronter à des professionnels de premier ordre comme eux. Nous sommes très confiants dans le fait que les plans de développement que nous mettons en œuvre seront de mieux en mieux compris, intégrés et en phase avec les valeurs du marché".

L'action de SG Company est en hausse de 0,8 %, à 0,27 EUR par action.

