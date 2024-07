SG Company SpA est une société holding basée en Italie, qui fournit des services de conseil spécifiques par le biais de ses filiales dans le domaine de la communication en direct et numérique pour les marchés B2B (business to business), B2C (business to consumer) et BTL (below the line). La société guide ses filiales pour qu'elles travaillent ensemble en synergie les unes avec les autres en fournissant des services de soutien dans les domaines des finances et de l'administration, des ressources humaines, de l'informatique (technologie de l'information), des affaires générales, des ventes et de la communication d'entreprise. Elle sert des clients dans le monde entier.

Secteur Publicité et marketing