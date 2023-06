SG Co reporte son nouveau plan mais atteindra ses objectifs actuels

(Alliance News) - SG Company Spa a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait discuté des performances de la société et des éventuelles transactions de fusion et d'acquisition à venir.

À la lumière des acquisitions réalisées au cours de la dernière période, de la croissance organique conséquente du groupe SG Company et compte tenu des données contractuelles finales à ce jour, "le conseil d'administration est confiant dans la pleine réalisation et le dépassement possible des objectifs indiqués dans le plan industriel 2021-2023", a expliqué la société.

"Cette réalisation est configurée en termes quantitatifs mais surtout qualitatifs, grâce aussi à la contribution générée par les participations acquises dans les sociétés Kampaay Srl et FMA Group Srl, qui ont respectivement contribué à la poursuite des lignes stratégiques indiquées par la direction de l'entreprise en termes de développement à l'étranger et de valorisation des données, lancées au cours de cet exercice".

Dans le but d'élaborer le prochain business plan 2024-2026 sur la base des données substantiellement définitives de l'année en cours, et souhaitant prendre en considération la configuration réelle du périmètre de la société à la fin de l'exercice suite à la réalisation éventuelle d'autres opportunités de M&A, le conseil d'administration a accepté positivement la proposition du CEO et du CFO de la société de reporter sa définition et sa diffusion au dernier trimestre de 2023.

À la suite de cette résolution, le conseil a évalué les différentes opportunités de développement actuelles en termes de fusions et d'acquisitions - signalées par le PDG - et a décidé positivement de les poursuivre.

Le conseil d'administration s'est également prononcé favorablement sur la création d'un nouveau conseil consultatif de nature stratégique et financière, appelé Strategy Growth, composé de professionnels déjà présents dans le périmètre de l'entreprise et ouvert à la participation de spécialistes externes supplémentaires, qui seront rémunérés exclusivement par le biais d'un travail sur fonds propres. Ce conseil sera chargé de poursuivre les lignes stratégiques actuelles et celles qui seront définies dans le nouveau plan d'affaires susmentionné - en mettant l'accent sur les opérations de fusion-acquisition et le développement à l'étranger - en vue d'une croissance continue et constante de la marge opérationnelle moyenne du groupe et de l'obtention d'une plus grande correspondance entre l'évaluation de la valeur d'entreprise des actions et les fondamentaux de l'entreprise.

Enfin, le conseil d'administration a décidé de promouvoir Lucasevich du poste de responsable du MICE, occupé depuis le mois de mars de cette année, à celui de directeur général de Sinergie Srl, "en reconnaissance de l'important travail que ses compétences et sa qualité humaine ont déjà accompli au cours de ces premiers mois d'activité". La gouvernance de Sinergie sera donc renforcée à la fois par le leadership persistant en termes commerciaux et l'alignement avec les autres labels à la tête du PDG du groupe, et par la présence de Maria Guadalupe Lucasevich à la tête de toutes les activités opérationnelles relatives au secteur MICE et événementiel".

Davide Verdesca, PDG du groupe SG Company, a déclaré : "Je suis très heureux de pouvoir annoncer en juin que la société a commencé et réalisé tous les points indiqués dans le plan industriel mis à jour en mars dernier, ce qui confirme le sérieux de la direction dans la définition des objectifs et la capacité de les atteindre. Je tiens à remercier le conseil d'administration qui m'a accordé les délégations de pouvoir nécessaires pour poursuivre les activités de fusion et d'acquisition que je compte mener à bien au cours de cet exercice et qui nous permettront d'atteindre des objectifs importants en termes de chiffre d'affaires et de marges du groupe, qui n'ont jamais été atteints jusqu'à présent.

"Je regrette que le cours de l'action de la SG Company ne reflète pas actuellement les valeurs fondamentales de l'entreprise, mais je pense que l'alignement n'est qu'une question de temps.

L'action de SG Company a clôturé mercredi en baisse de 2,0 %, à 0,30 euro par action.

