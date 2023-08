(Alliance News) - SG Company Società Benefit Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord contraignant pour acquérir une participation de 20,224% dans le capital social de Socialbroker Srl grâce à l'investissement de 975 000 euros dans l'augmentation de capital que Socialbroker réalisera aujourd'hui, pour un total de 1,3 million d'euros, visant à lever les ressources financières nécessaires au développement et à la mise en œuvre de son activité.

Socialbroker, précise SG dans une note, est une PME innovante, basée à Milan, active depuis 2016 dans le développement et la commercialisation de technologies logicielles avancées, avec un focus sur les secteurs de l'assurance et de la finance. Elle est l'un des principaux acteurs parmi les agrégateurs d'intermédiaires d'assurance et vise à augmenter les ventes des réseaux d'assurance traditionnels grâce à l'utilisation de leads profilés.

Socialbroker est également propriétaire de l'application numérique "Pinguando" et de sa marque qui, grâce à la technologie sur laquelle elle repose, permet de générer des contacts entre les intermédiaires d'assurance et les utilisateurs intéressés par l'achat de produits d'assurance dans le secteur automobile, en réalisant un modèle de distribution phygitale qui favorise l'achat conscient du produit. L'utilisateur n'a plus besoin de faire de longues recherches sur le web avant de souscrire une assurance : il lui suffit de prendre une photo de la plaque d'immatriculation de sa voiture et, après quelques questions, il sera dirigé, sur la base de la géolocalisation et de la proximité, vers l'agent d'assurance qui l'aidera à choisir la police la mieux adaptée à ses besoins. Le facteur humanisant de Pinguando garantit un achat éclairé, protégé par l'expertise d'un intermédiaire professionnel, dans le but de favoriser des relations interpersonnelles durables.

"L'acquisition d'une participation dans Socialbroker marque l'entrée de SG Company dans un nouveau secteur d'activité, mettant en œuvre la valeur technologique et numérique de l'offre du groupe. L'opération s'inscrit dans la trajectoire stratégique relative à la valorisation des données et au lead tracking que SG Company poursuit, en ligne avec les orientations stratégiques énoncées dans le Business Plan 2021-2023 du groupe", a précisé la société dans une note.

"En perspective, l'investissement pourrait également contribuer à la poursuite des lignes stratégiques de la société liées à l'internationalisation des services, car le modèle opérationnel de Pinguando est configuré comme facilement réplicable même en dehors du territoire national."

Par ailleurs, depuis 2022, SG Company - indirectement par le biais de sa filiale Brainwaves Srl - est le principal prestataire de services de Socialbroker dans le domaine de la conception et du développement de projets de communication et de campagnes médiatiques basées précisément sur la génération de leads et le profilage, et cette collaboration se poursuivra dans les mois à venir.

Suite à la transaction, Socialbroker s'engagera à céder ses actifs de courtage d'ici le 30 juin 2024.

Au 31 décembre 2022, Socialbroker a réalisé un chiffre d'affaires de 114 601 euros.

L'action de SG Co est en baisse de 1,3 pour cent à 0,30 euro par action.

