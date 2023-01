SG Company, Fabrizio Parisi est le nouveau PDG de Double

(Alliance News) - SG Company Spa a annoncé vendredi que le nouveau PDG Fabrizio Parisi a rejoint la direction de sa filiale à part entière, Double Srl, et a mis en place une nouvelle ligne d'activité liée à la location d'espaces de réunion et d'événements.

Fabrizio Parisi, diplômé en design industriel de l'école polytechnique de Milan, est le fondateur du hub créatif Superbello, une réalité composée d'un groupe de professionnels de la communication qui développent et intègrent les nouvelles technologies pour les événements numériques, la production vidéo et le développement web. Il est également co-créateur de Diabethon, un marathon numérique en streaming en direct en soutien à toutes les personnes atteintes de diabète de type 1, promu par la Fondation italienne du diabète Onlus.

Parisi, explique la société dans une note, apportera son activité et ses clients d'une valeur moyenne sur les trois dernières années d'environ 300 000 euros dans le périmètre de Double. La nouvelle Double verra également l'entrée d'autres professionnels qui permettront de réduire les coûts de production externes au profit d'une marge d'exploitation qui devrait se situer autour de 30% en moyenne.

SG Building découle de la poursuite de l'une des lignes stratégiques annoncées dans le Plan Industriel 2021-2023, qui prévoit le développement des affaires également par des ajouts à la gamme de produits offerts, de manière à assurer une rentabilité croissante dans les années à venir et à garantir aux clients une offre de plus en plus complète.

En ce qui concerne le nouveau secteur d'activité, SG Company ouvre les portes du SG Building, le siège de la société et bâtiment historique de style Art Nouveau situé sur la Piazza Guglielmo Oberdan 2/A à Milan, donnant directement sur les Bastioni di Porta Venezia.

Le lieu, explique la société dans une note, offre trois étages à l'entière disposition de l'organisation de petits ou grands événements, en intérieur comme en extérieur, grâce à plus de 400 mètres carrés d'espace intérieur et deux grandes terrasses. Les espaces qui peuvent être loués comprennent des salles de réunion de différentes tailles, "The Terrace", une terrasse au premier étage entourée de verdure et des bâtiments historiques, et "Cherry on Top", la terrasse au sommet du bâtiment, presque entièrement couverte par une structure géodésique transparente et temporaire, équipée du matériel technique approprié pour répondre aux besoins de différents types d'événements. Pour compléter l'offre du nouveau bâtiment SG, la construction du "P-Hub" est également en voie d'achèvement. Il s'agit d'un espace spécialement conçu pour la restauration, qui peut être utilisé pendant les pauses ou comme support pour la restauration lors d'événements.

Le premier invité du bâtiment SG sera POINT S Italia - POINT S : Car Wheel, Mechanic and Tyre Maintenance, Tyres -, une entreprise active dans le secteur automobile depuis plus de 50 ans, qui le 26 janvier 2023 tiendra la première édition de l'événement "POINT S AWARD", organisé en collaboration avec Sinergie, dans les espaces SG Company SB.

Pour la gestion du lieu, SG Company SB a signé un accord avec NonSoloLoft, une société active depuis 2008 dans la recherche d'espaces exclusifs et uniques pour des événements, des tournages, des défilés de mode et bien plus encore.

SG Company, vendredi, est stable à 0,27 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.