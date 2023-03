SG Company, Maria Guadalupe Lucasevich rejoint Sinergie

(Alliance News) - Sinergie Srl, filiale à 100 % de SG Company Spa, après l'arrivée récente du PDG de Double, Fabrizio Parisi, a annoncé mercredi la poursuite de l'expansion des ressources du groupe avec l'arrivée de la responsable MICE, Maria Guadalupe Lucasevich.

Au fil des ans, la responsable a acquis une vaste expérience dans le secteur des événements et des voyages de motivation, en occupant des postes de coordination et de responsabilité dans les domaines commercial et opérationnel, et a travaillé avec des entreprises leaders renommées telles que CWT Meetings & Events et Hotelplan. Aujourd'hui, après 10 ans, elle quitte son poste de directrice de la division MICE de Cisalpina Tours Spa, détenue à 100% par MSC Crociere, et fait un nouveau bond en avant en rejoignant la famille Sinergie.

Maria Guadalupe Lucasevich dirigera donc l'équipe de planification et de projet, le département des vols et les secrétariats d'organisation, et renforcera encore le secteur MICE en collaborant étroitement avec le nouveau responsable des événements, Corrado Giovenco.

L'action de la SG Company est dans le rouge de 12 pour cent à 0,24 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

