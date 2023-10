SG Fleet Group Limited est une société basée en Australie. Elle fournit des solutions de mobilité intégrées, notamment des services de gestion de flotte, de location de véhicules et de conditionnement des salaires. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Elle offre une gamme complète de solutions de gestion de flotte pour les entreprises et les gouvernements. Elle fournit divers outils, logiciels et systèmes de gestion de flotte, tels que Fleetintelligence, Bookingintelligence, Electronic Logbook, Inspect365, eStart, REVS, Carsharing, Safety solution, Fleetcoach. Fleetintelligence est une plateforme dynamique permettant aux gestionnaires de flotte de consulter des informations et de superviser et contrôler tous les actifs via un portail Web convivial. Bookingintelligence est une application de gestion des ressources créée par SG Fleet pour permettre la gestion de pools de ressources en ligne. Inspect365 aide les clients à améliorer les inspections de sécurité et à gérer leurs responsabilités en matière de conformité. La société gère environ 268 656 véhicules.