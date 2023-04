Berenberg relève SGL Carbon à 'acheter' - objectif à 11 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé la recommandation de SGL Carbon de "conserver" à "acheter" et a augmenté l'objectif de cours de 8,50 à 11,00 euros. Grâce à une réduction significative de ses coûts et de sa dette, ainsi qu'à une augmentation des avances de ses clients, le spécialiste des fibres de carbone dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour augmenter ses capacités de production dans son activité la plus rentable, les produits en graphite spécial pour les processus à haute température, a écrit l'analyste Thomas Junghanns dans une étude publiée lundi. Il a relevé ses prévisions de marge. La nouvelle direction a orienté l'entreprise avec succès au cours des dernières années./gl/mis

Publication de l'étude originale : 23.04.2023 / 14:15 / GMT Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude