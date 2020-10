SGL CARBON : Baader Bank maintient son opinion vendeuse

Données financières EUR USD CA 2020 910 M 1 060 M - Résultat net 2020 -31,9 M -37,2 M - Dette nette 2020 369 M 430 M - PER 2020 -11,0x Rendement 2020 - Capitalisation 340 M 396 M - VE / CA 2020 0,78x VE / CA 2021 0,79x Nbr Employés 5 035 Flottant 45,6% Graphique SGL CARBON SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SGL CARBON SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 4,33 € Dernier Cours de Cloture 2,78 € Ecart / Objectif Haut 317% Ecart / Objectif Moyen 55,9% Ecart / Objectif Bas 7,91% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Torsten Derr Chief Executive Officer Susanne Klatten Chairman-Supervisory Board Michael Majerus Chief Financial Officer Helmut Jodl Deputy Chairman-Supervisory Board Edwin Eichler Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SGL CARBON SE -41.35% 396 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD 5.10% 7 037 GEM CO., LTD. 2.26% 3 549 AURUBIS 2.67% 2 866 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD. -27.34% 2 797 IMERYS -32.91% 2 490