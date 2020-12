[Couche bébé] Recherche de substances : le laboratoire SGS de Rouen, seul en France à utiliser la méthode EDANA NWSP360.0

07 déc. 2020

Issue de sa collaboration avec l'EDANA (principale association mondiale des fabricants de produits non-tissés et produits connexes - ex : couche bébé, serviette hygiénique, tampon…), cette méthode s'appuie sur les bénéfices des précédentes méthodes tout en réajustant, d'une façon plus réaliste, les critères des tests pratiqués (ex : simulant d'urine, température du corps…).

Objectif : que les analyses soient les plus fines, reproductibles et réplicables possibles, afin d'aider les fabricants à encore mieux protéger les consommateurs.

Il n'existe pas de réglementation spécifique pour la recherche des substances chimiques dans les produits d'hygiène absorbants, que ce soit en France ou en Europe. Les autorités et les industriels ont donc imaginé et mis en œuvre, au fil des années, différents protocoles inspirés de pratiques utilisées sur d'autres matières ou dans d'autres secteurs mais sans démarche standardisée, ni adaptée aux conditions réelles.

C'est pourquoi l'EDANA, entourée d'experts, dont le laboratoire de Rouen du Groupe SGS France, ont créé un groupe de travail et mis au point une méthode robuste qui tient compte des critères d'utilisation réalistes, tout en prenant en considération tous les éléments de praticité, de répétabilité et de reproductibilité (échantillon homogène, méthode réplicable à toute taille de produit, …).

« Cette méthode offre aux industriels, et aux autres parties prenantes, le procédé le plus abouti à ce jour en termes de recherche de substances. Avec ce nouveau protocole robuste et ces conditions plus réalistes, ce sont bien les consommateurs que nous souhaitons rassurer, et pas uniquement les industriels et les autorités », explique Vincent BERNUS, Directeur division Hygiene, SGS France.

Déjà reconnu comme une référence internationale pour les tests et les mesures de performance des produits d'hygiène jetables et absorbants, le laboratoire SGS France était donc tout désigné pour devenir le 1er en France (parmi les 2 premiers au monde) à déployer cette méthode internationale et harmonisée.

« Nous espérons continuer de trouver des synergies dans les différentes approches (e.g. travaux de l'ANSES) et pouvoir rassembler nos efforts afin d'améliorer la surveillance des substances indésirables, pour le bien des consommateurs », ajoute Cédric SCHOORENS, Expert Technique, SGS France.