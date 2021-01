Le titre SGS en progression après l'annonce des résultats annuels

Genève (awp) - Après une ouverture négative, la nominative SGS progressait à la Bourse suisse jeudi, après l'annonce de ses résultats annuels en pleine crise pandémique. Si ses ventes et son résultat opérationnel ont effectivement cédé du terrain, les analystes soulignent la bonne gestion des coûts qui a permis de conserver une marge opérationnelle élevée.

A 09h36, la nominative SGS prenait 0,8% à 2767 francs suisses, dans un SMI en recul de 0,90%.

Pour l'analyste Jean-Philippe Bertschy de Vontobel, la nouvelle normalité post-Covid-19 augmentera la demande en tests, inspections et autres certifications sur le long terme. Il s'enthousiasme d'ailleurs sur le portefeuille du groupe genevois, qui a préparé des bases de profits attractifs dans le futur, selon l'expert. Il maintient sa recommandation à l'achat.

Goldman Sachs estime que tous les investisseurs auront les yeux tournés vers la marge opérationnelle "et ses implications pour les bénéfices en 2021". Le géant bancaire américain souligne qu'une croissance plus rapide pourrait avoir un impact positif sur le cours du titre, en particulier en comparaison avec le reste du secteur.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) indique quant à elle que la bonne gestion des coûts a permis une excellente défense de la rentabilité du groupe. Une base de coûts plus basse, associée à un meilleur chiffre d'affaires, devrait permettre un fort effet de levier sur les bénéfices en 2021, prévoit la ZKB, qui place sa recommandation à "surpondérer".

JP Morgan souligne la bonne génération de liquidités et la gestion disciplinée des fonds propres, ce qui devrait permettre à SGS d'être plus actif dans le domaine des fusions et acquisitions.

nj/ck/fr