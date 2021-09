Nomination : Alain Guy prend la tête du Groupe SGS France

09 sept. 2021

À 53 ans, Alain Guy est nommé Président du Groupe SGS France, l'entité française du Groupe SGS, leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification.

Diplômé de l'École des Mines de Paris et d'un MBA de l'INSEAD, Alain Guy débute sa carrière chez Véolia Eau avant de rejoindre McKinsey & Company puis Converteam (devenu ensuite GE Power Conversion). Par la suite, il intègre le groupe Fives comme Président d'une de ses filiales.

Il a conduit de nombreux projets de transformation opérationnelle et de développement d'activités.

1991 - 1995 : Il débute sa carrière chez Véolia Eau et devient co-fondateur de Véolia OFIS (Office Français d'Ingénierie Sanitaire).

1995 - 1999 : Toujours chez Véolia, il fait du développement international (Turquie) et gère un centre de profits.

2000 - 2006 : Il rejoint ensuite McKinsey & Company où il intervient en conseil en stratégie et excellence opérationnelle sur les secteurs industriels ou de services (énergie, métallurgie, chimie, transport).

2006 - 2007 : En charge de l'Asie chez Converteam (fourniture d'équipements électriques de forte puissance pour l'industrie), il développe notamment la filiale chinoise.

2008 - 2009 : Il prend la direction de la stratégie et du développement business du groupe, où il développe le marché du solaire et le marketing stratégique.

2010 - 2011 : Il prend la responsabilité du centre de profit « Eolien » (basé au Royaume-Uni).

2012 - 2014 : Après le rachat de Converteam par GE, (fin 2011), il évolue au poste de Responsable de business Afrique et Russie de GE Power Conversion.

2014 - 2018 : Il devient Président de Fives Nordon, société de tuyauterie industrielle présente dans les marchés du nucléaire, du transport de gaz, et de l'industrie.

2019 - 2020 : Au sein du groupe Fives, il assiste des filiales du groupe sur différents sujets opérationnels.

À PROPOS DE SGS FRANCE

Nous sommes SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification. Reconnue comme la référence en termes de qualité et d'intégrité, SGS exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde et emploie plus de 93 000 collaborateurs travaillant ensemble pour permettre un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté.

En France, SGS compte aujourd'hui 2 800 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires. Les services de SGS se déclinent tout au long des chaînes d'approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-alimentaires, la pharmacie, la cosmétique, les biens de consommation, les transports, l'énergie, la chimie, l'environnement, les services industriels...

Par ailleurs en France, SGS est un acteur majeur de la sécurité routière. Avec les réseaux SÉCURITEST et AUTO SÉCURITÉ FRANCE, SGS est le n°1 du contrôle technique automobile, avec près de 2 000 centres de contrôle. SGS France est également agréé par le Ministère, depuis le 23 mai 2016, pour faire passer l'examen du Code de la route sur tout le territoire et dans les DOM-TOM dans plus de 800 centres. Avec ObjectifCode, SGS offre aux candidats de la France entière la possibilité de s'inscrire soit en candidat libre, soit via leur auto-école via sa plateforme interactive www.objectifcode.sgs.com