Zurich (awp) - SGS dévoile jeudi 28 janvier les résultats de l'exercice 2020. Quatorze analystes ont fourni leurs prévisions en vue d'établir le consensus AWP:

2020E (en mio CHF) consensus AWP 2019A revenus 5'643 6'600 EBIT 873 1'063 bénéfice net après min. 508 660 bénéfice net ajusté 549 666 (en CHF) dividende par action 79,21 80,00

FOCUS: Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification devrait avoir vu ses revenus fléchir en 2020, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, notamment suite aux mesures de confinement intervenues dans le cadre de la première vague au printemps, puis en fin d'année. Toutefois, les analystes n'anticipent qu'une légère baisse de la marge de SGS, l'entreprise ayant rapidement pris et mis en oeuvre des réductions de coûts. Le dividende devrait rester à peu près au même niveau que l'année dernière.

Les investisseurs et les analystes attendent non seulement les résultats financiers de 2020, mais aussi des indications quant à la stratégie du groupe. SGS avait fait part de sa volonté de simplifier son organisation et réduire le nombre de ses divisions de huit à cinq, suivant ainsi les mégatendances dans le domaine des tests.

OBJECTIFS : La performance du 3e trimestre a démontré que SGS s'est remise du revers essuyé au printemps. Certes, les ventes s'affichaient encore en baisse de 4% entre juillet et octobre, mais le repli s'est révélé nettement moins fort qu'au cours des trois premiers mois de 2020 (- 10%).

La marge opérationnelle corrigée des effets exceptionnels a fortement augmenté au regard de celle du premier semestre, fortement influencée par les effets de la crise sanitaire. Les mesures de réduction des coûts ont permis d'améliorer le résultat d'exploitation.

A partir de novembre cependant, SGS a dû faire face à la deuxième vague de la pandémie et de nouvelles mesures en Europe. Le directeur général du groupe Frankie Ng, avait alors déclaré qu'il était très difficile d'en estimer l'impact sur les revenus. SGS n'a pas fourni de prévisions de recettes pour 2020.

La direction du groupe travaille depuis un an à l'orientation stratégique de l'entreprise pour les trois prochaines années. Des travaux dont les résultats auraient dû être présentés durant l'automne, mais la réunion des investisseurs destinée à leur présentation a été reportée au mois de mai, en raison de la pandémie. SGS devrait cependant dévoiler de premiers détails à ce sujet ce jeudi.

POUR MEMOIRE: L'an dernier, SGS a poursuivi les acquisitions de petits acteurs spécialisés et conclu de nouveaux partenariats. Le groupe genevois a toutefois effectué un important rachat en novembre, s'emparant alors de la société munichoise Synlab Analytics & Services (A&S) pour quelque 550 millions d'euros.

COURS DE L'ACTION: Le titre SGS a entamé de belle manière l'année 2021, celui-ci gagnant près de 5%, après avoir déjà pu présenter une légère progression l'an passé.

site web: www.sgs.com

