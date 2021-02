SGS : Le laboratoire SGS de Rouen propose de nouveaux services

09 févr. 2021

SGS vous offre des services pour vous aider à vous conformer aux normes réglementaires de santé, sécurité et environnementales et à répondre aux préoccupations des consommateurs.

Nos nouveautés concernent une offre Pesticides qui recense désormais plus de 600 molécules ainsi qu'une offre renforcée sur les résidus de médicaments vétérinaires.

Analyse des contaminants alimentaires

Nous détectons et identifions les maladies d'origine alimentaire, et les risques microbiologiques ou physico-chimiques afin de réduire leur occurrence et assurer que vos produits répondent aux lignes directrices appropriées.

Nos services d'analyses des contaminants alimentaires couvrent un large éventail de substances :

Dioxines et Polychloro biphényls (PCB)

Allergènes alimentaires

Contamination des aliments par la radioactivité

Organismes génétiquement modifiés (OGM)

Les mycotoxines

Les résidus de pesticides

Identification des espèces

Analyse nutritionnelle et de composition

Nos services d'analyse nutritionnelle et d'analyse de composition des aliments incluent les dosages des nutriments, des vitamines et des additifs et couvrent aussi bien les aliments destinés à la consommation humaine que ceux destinés aux animaux. Si vous disposez d'une variété de produits et/ou de marchés, SGS peut vous aider.

Nos analyses nutritionnelles réalisées en laboratoire permettent d'obtenir des résultats fiables pour les paramètres suivants :

Lipides

Glucides

Protides

Vitamines

Minéraux

Additifs

Fibres

Allergènes

Révision des étiquettes alimentaires

Nous révisons les étiquetages pour garantir la conformité réglementaire, et la bonne formulation, dans 84 pays différents, en veillant à ce que les ingrédients appropriés soient bien mentionnés sur l'étiquette. Nos filiales peuvent ensuite générer un tableau des valeurs nutritionnelles à partir des analyses réalisées. Les résultats de notre service peuvent conduire à la nécessité de modification d'une formulation dans certains pays spécifiques, ou à une décision d'arrêt de l'expédition dans ces marchés.

Pour réduire votre risque de non-conformité, nous pouvons réviser vos étiquettes par rapport aux critères incluant :

Conformité aux allergènes

Conformité aux exigences de description : santé, nutriment

Déclaration d'identité : conformité au standard national

Étiquetage des ingrédients

Présentation de l'étiquette

Déclaration de quantité nette

Analyse et tableau de la valeur nutritionnelle

Lieu et nom de l'entreprise

Lois sur la consigne

Teneur en alcool

Conformité linguistique

Conformité à la taille et au type

Le pays d'origine

